Китайские авто и Юра Борисов: Никита Ефремов раскрыл, что больше всего удивило отца после выхода на свободу

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Михаил Ефремов пять лет провёл в колонии после смертельного ДТП в Москве. Сын актёра Никита Ефремов рассказал, что больше всего удивило отца на свободе.
61-летний артист вышел на свободу в апреле. Сейчас он постепенно адаптируется к прежним условиям жизни.
Его сын Никита стал гостем шоу «Кстати», где рассказал, что отца больше всего удивило большое количество китайских автомобилей на дорогах и то, что Юра Борисов исполнил роль Александра Пушкина в кино.
Также ведущие узнали, трудно ли Ефремову-младшему находиться в одном кадре с отцом. 36-летний актёр отметил, что это скорее родителю было тяжело, поскольку ему всегда хотелось внести исправления в работу сына и дать ему советы.
При этом Никита отметил, что ему понравилось работать вместе с отцом в сериале «Полёт».
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Его сын Никита стал гостем шоу «Кстати», где рассказал, что отца больше всего удивило большое количество китайских автомобилей на дорогах и то, что Юра Борисов исполнил роль Александра Пушкина в кино.
Также ведущие узнали, трудно ли Ефремову-младшему находиться в одном кадре с отцом. 36-летний актёр отметил, что это скорее родителю было тяжело, поскольку ему всегда хотелось внести исправления в работу сына и дать ему советы.
При этом Никита отметил, что ему понравилось работать вместе с отцом в сериале «Полёт».
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Анастасия Чинкова