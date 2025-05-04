«Это было испытание»: Никита Ефремов столкнулся с мучениями из-за новой роли

Никита Ефремов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актер Никита Ефремов сыграет главного злодея в фильме «Соловей против Муромца». Роль вынуждает артиста испытывать свое тело для придания необходимой физической формы.
«В фильме есть сцена, где я появляюсь с голым торсом. Ради одного съемочного дня мне пришлось сильно „подсушиться“. Это было испытание для моего тела, которое вообще не поняло, что происходит. Потом было очень сложно возвращаться к тренировкам», — цитирует актера Starhit.
Как оказалось, Ефремов придерживался специальной диеты для придания кубикам на животе большего рельефа. При этом Никита признается, что он следит за телом не только из-за роли, но и из-за страха перестать быть востребованным.
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К тому же Ефремов ограничивает себя в питании и алкоголе. С последним у актера были проблемы. Осознание проблемы и работа с психологом помогли Михаилу побороть зависимость.
«Долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. Когда осознал наличие этой проблемы и признался в этом прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще. К сожалению, алкоголизм в России — большая беда, и о ней надо говорить открыто», — говорит актер.
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