Нищета, помойки и алкоголь: как живет бывшая жена Михаила Ефремова, которая была беременна от другого

Оксана Самойлова и Джиган, недавно заявившие о намерении вновь стать родителями, уже обсудили, кого хотели бы видеть пятым ребёнком в семье. Как рассказал артист в новом выпуске шоу «Кстати» на платформе VK Видео, супруги пришли к общему мнению — они не против, если у них снова родится девочка, несмотря на уже имеющихся трёх дочерей.