Звезда фильма «Калина Красная» Федосеева‑Шукшина попала в больницу
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева‑Шукшина, вероятно, травмировала голову. По информации РЕН ТВ, женщина упала в своём доме.
На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Сведения о состоянии знаменитости уточняются.
Лидия Федосеева‑Шукшина является известной советской актрисой. Она родилась в 1938 году и в детские годы пережила блокаду Ленинграда.
Широкую известность артистке принесли работы в картинах Василия Шукшина, среди которых «Печки‑лавочки» и «Калина красная». Всего в творческой биографии актрисы свыше 80 киноролей — в том числе в лентах «Двенадцать стульев» и «Вам и не снилось…».
Ранее стало известно, как 87-летняя Федосеева‑Шукшина живёт в настоящее время. Историю советской звезды опубликовали в нашем материале.
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