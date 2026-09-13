Альбина Джанабаева опубликовала редкий кадр с подросшей дочерью от Меладзе и спровоцировала бурные споры
Певица Джанабаева показала фото дочери от Меладзе
Публикация Альбины Джанабаевой в соцсетях вызвала оживлённую реакцию пользователей. Певица поделилась в личном блоге тёплым домашним видео, где она запечатлена вместе с пятилетней дочерью Агатой.
47‑летняя экс‑солистка «ВИА Гры», показала трогательный момент общения с подросшей наследницей. Кадры получились очень душевными, а к ролику Альбина добавила подпись с ноткой самоиронии.
«Хотела маленькую копию себя… Вот так и живём», — говорится в посте.Эта фраза лишь подогрела интерес подписчиков. В комментариях тут же развернулось активное обсуждение внешности девочки. Многие пользователи сошлись во мнении, что дети пары не унаследовали заметных черт Валерия Меладзе. При этом мнения фолловеров разделились: одни убеждены, что наследники — практически точные копии самой Джанабаевой, другие же увидели в Агате удачное сочетание черт обоих родителей и назвали её воплощением гармоничного слияния образов мамы и папы.