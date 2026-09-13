Альбина Джанабаева опубликовала редкий кадр с подросшей дочерью от Меладзе и спровоцировала бурные споры

13 сентября 2026, 05:49

Певица Джанабаева показала фото дочери от Меладзе

Альбина Джанабаева (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Публикация Альбины Джанабаевой в соцсетях вызвала оживлённую реакцию пользователей. Певица поделилась в личном блоге тёплым домашним видео, где она запечатлена вместе с пятилетней дочерью Агатой.





47‑летняя экс‑солистка «ВИА Гры», показала трогательный момент общения с подросшей наследницей. Кадры получились очень душевными, а к ролику Альбина добавила подпись с ноткой самоиронии.



«Хотела маленькую копию себя… Вот так и живём», — говорится в посте.