Kizaru и его девушка опровергли слухи об изменах рэпера

Kizaru и его девушка заявили, что скандал об изменах возник из-за недоразумения
Kizaru с девушкой (Фото: Instagram* / @tommyhellatrigger)

Kizaru (настоящее имя — Олег Нечипоренко) и его возлюбленная Екатерина прокомментировали слухи об изменах со стороны рэпера, которые накануне активно обсуждались в Сети. Об этом сообщает XONEWS.



Пара дала понять, что в их отношениях всё в порядке, а громкий скандал оказался следствием ошибки.

Сам Олег коротко отреагировал на происходящее, заявив, что у него «всё нормально», и призвал подписчиков «следить за собой». Екатерина, в свою очередь, призналась, что поспешила с выводами: по её словам, ей прислали старые переписки, и она не сразу разобралась в ситуации.

Напомним, ранее девушка Kizaru заявила, что рэпер якобы изменил ей, и опубликовала в сторис скриншоты переписок с несколькими девушками, которые, как утверждалось, велись во время их отношений. Однако вскоре все публикации были удалены, что и вызвало ещё больше вопросов у подписчиков.

Теперь пара утверждает, что конфликт исчерпан, а обвинения не соответствуют действительности. Верят ли фанаты в это объяснение — вопрос открытый.

Софья Метелева

