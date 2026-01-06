Kizaru и его девушка опровергли слухи об изменах рэпера

06 января 2026, 19:51

Kizaru и его девушка заявили, что скандал об изменах возник из-за недоразумения

Kizaru с девушкой (Фото: Instagram* / @tommyhellatrigger)

Kizaru (настоящее имя — Олег Нечипоренко) и его возлюбленная Екатерина прокомментировали слухи об изменах со стороны рэпера, которые накануне активно обсуждались в Сети. Об этом сообщает XONEWS.