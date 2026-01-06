Личный блог 12-летней Норт Уэст «пропал» после критики её пирсинга
Аккаунт 12-летней Норт Уэст, дочери Ким Кардашьян и Канье Уэста, в Instagram* был удалён спустя месяц после создания.
Причины закрытия профиля официально не озвучены, однако событие совпало с волнением в сети: пользователи активно критиковали внешний вид девочки, особенно её пирсинг, сообщает Daily Mail.
В конце декабря Норт разместила единственный пост для знакомства с аудиторией — художественно размытое фото. В профиле было указано, что аккаунт «управляется родителями».
Вопрос присутствия детей звёзд в соцсетях давно вызывает разногласия между Ким и Канье: отец девочки неоднократно высказывался против активности своих детей в соцсетях.
