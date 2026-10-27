Kizaru избил свою девушку и женился на мужчине*

27 октября 2026, 11:20

Девушка Kizaru обвинила рэпера в побоях и браке с мужчиной* ради ВНЖ в Испании

Олег Нечипоренко (Фото: Инстаграм**/tommyhellatrigger)

Рэпер Kizaru (настоящее имя — Олег Нечипоренко) заключил фиктивный брак с мужчиной* ради получения вида на жительство в Испании. Об этом заявила его беременная возлюбленная Екатерина Плучевская.