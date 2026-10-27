Kizaru избил свою девушку и женился на мужчине*
Рэпер Kizaru (настоящее имя — Олег Нечипоренко) заключил фиктивный брак с мужчиной* ради получения вида на жительство в Испании. Об этом заявила его беременная возлюбленная Екатерина Плучевская.
Девушка также обвинила музыканта в домашнем насилии и краже часов Rolex. По ее словам, которые приводит издание Super, рэпер избивал ее и пригрозил расправиться с их неродившимся ребенком. Плучевская утверждает, что Нечипоренко постоянно находится в состоянии паранойи из-за употребления наркотиков в больших дозах.
Девушка заявила, что против музыканта возбудили уголовное дело о преследовании и домашнем насилии, а также о подделке документов. Она отметила, что не может разглашать детали о своем здоровье и беременности в рамках судебного процесса.
Как пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на слова Плучевской, 22 октября она попала в больницу Барселоны с переломом таза. Кроме того, девушка опубликовала переписку о налоговом долге на более чем 120 тысяч евро, однако кому именно она принадлежит, неясно. Сам рэпер отреагировал на обвинения с сарказмом.
Плучевская отметила, что не знает, куда Нечипоренко сможет сбежать без документов: его ВНЖ аннулируют, а паспорта у него нет. По ее словам, Россия будет вновь запрашивать экстрадицию, но решение останется за властями Испании.
В 2014 году Нечипоренко задержали в Санкт-Петербурге по делу о наркотиках, после чего, по его собственным словам, он нарушил подписку о невыезде и сбежал в Испанию.
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