«Минус 18»: Валерия отметила успехи Пригожина в избавлении от лишних килограммов

27 октября 2026, 05:55

Певица Валерия рассказала о преображении Пригожина из-за диеты

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Telegram @valeriyaofficial)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин похудел на 18 килограммов. Об этом рассказала его супруга Валерия в беседе с корреспондентом Пятого канала.





Разговор состоялся во время съёмок сниппетов — коротких роликов с фрагментами ещё не выпущенной песни — вместе с певицей Sabi. По словам артистки, Пригожин в последнее время практически не испытывает тяги к еде. Этому способствуют инъекции для снижения веса, которые он регулярно делает — препараты заметно подавляют аппетит.



«Смотри, какой результат, минус 18. Так что минус одно развлечение, можно сказать», — отметила Валерия.