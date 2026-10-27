«Минус 18»: Валерия отметила успехи Пригожина в избавлении от лишних килограммов
Певица Валерия рассказала о преображении Пригожина из-за диеты
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин похудел на 18 килограммов. Об этом рассказала его супруга Валерия в беседе с корреспондентом Пятого канала.
Разговор состоялся во время съёмок сниппетов — коротких роликов с фрагментами ещё не выпущенной песни — вместе с певицей Sabi. По словам артистки, Пригожин в последнее время практически не испытывает тяги к еде. Этому способствуют инъекции для снижения веса, которые он регулярно делает — препараты заметно подавляют аппетит.
«Смотри, какой результат, минус 18. Так что минус одно развлечение, можно сказать», — отметила Валерия.Изначально вес знаменитости составлял 110 килограммов. Первые шаги продюсер сделал самостоятельно, пересмотрев свои пищевые привычки. Пригожин отказался от алкоголя и жирной пищи, стал внимательнее относиться к рациону. Однако, чтобы двигаться дальше, он принял решение прибегнуть к медикаментозной поддержке.