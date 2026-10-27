Найден секретный таунхаус Константина Меладзе
Продюсер Константин Меладзе владеет трехэтажным таунхаусом в Гурзуфе. Стоимость недвижимости, по данным SHOT, превышает 60 миллионов рублей.
Меладзе приобрел коттедж площадью более 250 квадратных метров в 2015 году. Он находится в закрытом поселке «Вилла Роз», где круглосуточную охрану обеспечивают три наблюдательных поста. Всего на территории расположены 45 домов.
В таунхаусе есть гостиная, пять спален, пять санузлов и большая ванная комната. На террасе находится бассейн длиной более семи метров, снаружи обустроили задний дворик. На крыше можно разместить сад, зону отдыха или площадку для занятий спортом.
В цокольном этаже расположены сауна с хаммамом, комната отдыха и другие помещения. Из дома открывается вид на море.
По данным SHOT, после отъезда Меладзе оставил за собой это жилье, но не планирует его продавать или сдавать. Аренда похожих домов в поселке достигает 60 тысяч рублей в сутки.
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