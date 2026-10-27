Найден секретный таунхаус Константина Меладзе

27 октября 2026, 08:42

У Меладзе остался таунхаус в Крыму стоимостью свыше 60 миллионов рублей

Константин Меладзе (Фото: РИА Новоти/Евгений Одиноков)

Продюсер Константин Меладзе владеет трехэтажным таунхаусом в Гурзуфе. Стоимость недвижимости, по данным SHOT, превышает 60 миллионов рублей.