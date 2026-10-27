«Кто‑то порчу наслал»: Долина высказалась о негативе в свой адрес

27 октября 2026, 01:42

Лариса Долина связала потоки негатива в её адрес с порчей

Лариса Долина (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что шквал негатива в её сторону, вероятно, связан с порчей. Артистка поделилась этими мыслями 26 октября во время презентации совместного клипа Владимира Киселёва и Филиппа Киркорова «Всё могут короли».





Певица выразила сожаление из-за сложившейся ситуации. Звезда отметила, что у неё нет никакого желания реагировать на обрушившиеся на неё негативные высказывания.



«Я уже устала от этого негатива… Меня просто настолько сейчас захейтили, что у меня такое ощущение, что на меня кто‑то порчу наслал», — призналась Долина.