«Кто‑то порчу наслал»: Долина высказалась о негативе в свой адрес
Лариса Долина связала потоки негатива в её адрес с порчей
Народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что шквал негатива в её сторону, вероятно, связан с порчей. Артистка поделилась этими мыслями 26 октября во время презентации совместного клипа Владимира Киселёва и Филиппа Киркорова «Всё могут короли».
Певица выразила сожаление из-за сложившейся ситуации. Звезда отметила, что у неё нет никакого желания реагировать на обрушившиеся на неё негативные высказывания.
«Я уже устала от этого негатива… Меня просто настолько сейчас захейтили, что у меня такое ощущение, что на меня кто‑то порчу наслал», — призналась Долина.Напомним, 17 октября зампред комитета Госдумы по транспорту Георгий Камнев раскритиковал певицу. Поводом стал её рассказ о том, как она опаздывала на юбилей Николая Баскова: из‑за пробки артистка была вынуждена ехать на высокой скорости с включённой мигалкой.