Клара Новикова опровергла слухи о госпитализации

16 октября 2025, 10:38

Клара Новикова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Народная артистка России Клара Новикова опровергла сообщения о своей госпитализации. Актриса заявила, что чувствует себя хорошо и активно готовится к гастролям.





Ранее в ряде СМИ появились слухи о возможных проблемах со здоровьем Новиковой, однако сама артистка их категорически опровергла.





«Меня столько раз хоронили и вытаскивали из дома престарелых, я ничему не удивляюсь больше. <…> Все нормально. В 14 часов репетиция. Готовлюсь к гастролям. 20 [октября] сольный концерт», — сказала Новикова в беседе с NEWS.ru.