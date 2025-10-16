Клара Новикова опровергла слухи о госпитализации
Народная артистка России Клара Новикова опровергла сообщения о своей госпитализации. Актриса заявила, что чувствует себя хорошо и активно готовится к гастролям.
Ранее в ряде СМИ появились слухи о возможных проблемах со здоровьем Новиковой, однако сама артистка их категорически опровергла.
«Меня столько раз хоронили и вытаскивали из дома престарелых, я ничему не удивляюсь больше. <…> Все нормально. В 14 часов репетиция. Готовлюсь к гастролям. 20 [октября] сольный концерт», — сказала Новикова в беседе с NEWS.ru.