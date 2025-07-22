Клара Новикова похвасталась подарком от покинувшей Россию Пугачевой
Новикова получила от Аллы Пугачёвой тёплый пуховик и носит его третий год
Клара Новикова раскрыла детали подарка от Аллы Пугачёвой — итальянский пуховик с муфтой и шапкой, который стал самой тёплой вещью в её гардеробе.
Юмористка Клара Новикова в интервью NEWS.ru рассказала, что несколько лет назад получила на день рождения от Аллы Пугачёвой заботливо упакованный пакет прямо на сцене. В гримёрке она обнаружила комплект: серый пуховик с розовыми и белыми розами, муфту и шапку-ушанку в той же расцветке.
«Пуховик итальянский, обалденный, красоты сумасшедшей! У меня есть шубы, пальто, но теплее него ничего нет», — подчеркнула Новикова.Артистка отметила, что носит подарок уже третий год, несмотря на наличие дорогих аналогов в гардеробе.
Другая причина такого бережного отношения к подарку — близкая дружба с Пугачёвой, которую Новикова поддерживает даже после отъезда певицы из России. Она регулярно поздравляет Аллу Борисовну и её мужа Максима Галкина* с праздниками.
Ранее Новикова называла Пугачёву «гениальной артисткой» и «культурным кодом», что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Некоторые пользователи критикуют юмористку за лояльность к уехавшей звезде.
* — признан Минюстом РФ иностранным агентом.