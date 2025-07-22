Клара Новикова похвасталась подарком от покинувшей Россию Пугачевой

22 июля 2025, 17:14

Новикова получила от Аллы Пугачёвой тёплый пуховик и носит его третий год

Клара Новикова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Клара Новикова раскрыла детали подарка от Аллы Пугачёвой — итальянский пуховик с муфтой и шапкой, который стал самой тёплой вещью в её гардеробе.





Юмористка Клара Новикова в интервью NEWS.ru рассказала, что несколько лет назад получила на день рождения от Аллы Пугачёвой заботливо упакованный пакет прямо на сцене. В гримёрке она обнаружила комплект: серый пуховик с розовыми и белыми розами, муфту и шапку-ушанку в той же расцветке.

«Пуховик итальянский, обалденный, красоты сумасшедшей! У меня есть шубы, пальто, но теплее него ничего нет», — подчеркнула Новикова.