«Пусть подходит»: Ольга Парфенюк прокомментировала конфликт с Анной Asti
Ольга Парфенюк прокомментировала конфликт с Анной Asti
Юмористка Ольга Парфенюк прокомментировала конфликт с Анной Asti. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Впервые после публичного конфликта девушки появились на одном мероприятии.
«Пусть подходит, я с удовольствием, пообщаемся. Я вообще ее очень люблю, ее песни. Можно поговорить», — сказала Парфенюк на VK Fest.
Напомним, в одном из шоу юмористка заявила, что разочаровалась в живом выступлении исполнительницы — Ольге не хватило энергетики артистки и не понравилось ее общение со зрителями. Спустя время Анна Asti отреагировала на комментарий ведущей, назвав ее дурой.