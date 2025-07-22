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«Пусть подходит»: Ольга Парфенюк прокомментировала конфликт с Анной Asti

Ольга Парфенюк прокомментировала конфликт с Анной Asti
Ольга Парфенюк (Фото: Telegram @sketchup_parfenyuk)

Юмористка Ольга Парфенюк прокомментировала конфликт с Анной Asti. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».



Впервые после публичного конфликта девушки появились на одном мероприятии.

«Пусть подходит, я с удовольствием, пообщаемся. Я вообще ее очень люблю, ее песни. Можно поговорить», — сказала Парфенюк на VK Fest.

Напомним, в одном из шоу юмористка заявила, что разочаровалась в живом выступлении исполнительницы — Ольге не хватило энергетики артистки и не понравилось ее общение со зрителями. Спустя время Анна Asti отреагировала на комментарий ведущей, назвав ее дурой.
Екатерина Коршунова

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