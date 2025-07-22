Сергей Соседов обвинил Марго Овсянникову в отсутствии таланта и покупке дружбы с Киркоровым
Соседов обвинил Овсянникову в отсутствии таланта и покупке дружбы с Киркоровым
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей обвинил Марго Овсянникову в отсутствии таланта и покупке дружбы с Филиппом Киркоровым.
Шоумен заявил, что бывшая участница «Дома-2» не обладает музыкальным слухом.
«Она, полагаю, чей-то пиар, просто за деньги ее продвигают вперед, чтобы открывала рот под фонограмму. Господи, мы столько раз это проходили, что даже скучно обсуждать», — отметил Соседов.
По его словам, Овсянникова купила дружбу с поп-королем. В этом заключается секрет продвижения начинающей певицы, заключил музыкальный критик.
*Запрещен в РФ