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«Папа мощный»: Максим Галкин* в золотых браслетах показал подписчикам упражнение с гирей

В соцсетях Галкин* выложил видео, на котором выполняет упражнение с гирей
шоумен Максим Галкин* (Фото: Instagram**, @maxgalkinru)

Шоумен Максим Галкин* поделился в личном блоге видеороликом: в нём демонстрируется, как артист выполняет упражнение с гирей. Видео снимал его сын Гарри.



Мальчик смеялся, когда записывал ролик с отцом для его подписчиков. Особенно его развеселили высказывания Галкина*.

«Сейчас покажу, как попросили. Жаришка пошла. Что ты ржёшь? Папа мощный», — обратился к наследнику шоумен.
Гарри в ответ согласился с утверждением отца, и сказал в ответ:
«Ещё какой мощный».
При этом пользователи обратили внимание, что Максим Галкин* во время выполнения упражнения не снял золотые браслеты известного бренда.
«Браслеты от Cartier обязательный атрибут при разминке?» — написали комментаторы.
Галкин* вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми Гарри и Лизой отдыхают в Юрмале. Семья арендовала роскошную виллу «Марта» рядом с концертным залом «Дзинтари».
Анастасия Чубина

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