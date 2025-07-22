«Папа мощный»: Максим Галкин* в золотых браслетах показал подписчикам упражнение с гирей
В соцсетях Галкин* выложил видео, на котором выполняет упражнение с гирей
Шоумен Максим Галкин* поделился в личном блоге видеороликом: в нём демонстрируется, как артист выполняет упражнение с гирей. Видео снимал его сын Гарри.
Мальчик смеялся, когда записывал ролик с отцом для его подписчиков. Особенно его развеселили высказывания Галкина*.
«Сейчас покажу, как попросили. Жаришка пошла. Что ты ржёшь? Папа мощный», — обратился к наследнику шоумен.Гарри в ответ согласился с утверждением отца, и сказал в ответ:
«Ещё какой мощный».При этом пользователи обратили внимание, что Максим Галкин* во время выполнения упражнения не снял золотые браслеты известного бренда.
«Браслеты от Cartier обязательный атрибут при разминке?» — написали комментаторы.Галкин* вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми Гарри и Лизой отдыхают в Юрмале. Семья арендовала роскошную виллу «Марта» рядом с концертным залом «Дзинтари».