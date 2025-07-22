«Папа мощный»: Максим Галкин* в золотых браслетах показал подписчикам упражнение с гирей

22 июля 2025, 16:05

В соцсетях Галкин* выложил видео, на котором выполняет упражнение с гирей

шоумен Максим Галкин* (Фото: Instagram**, @maxgalkinru)

Шоумен Максим Галкин* поделился в личном блоге видеороликом: в нём демонстрируется, как артист выполняет упражнение с гирей. Видео снимал его сын Гарри.





Мальчик смеялся, когда записывал ролик с отцом для его подписчиков. Особенно его развеселили высказывания Галкина*.

«Сейчас покажу, как попросили. Жаришка пошла. Что ты ржёшь? Папа мощный», — обратился к наследнику шоумен.

«Ещё какой мощный».

«Браслеты от Cartier обязательный атрибут при разминке?» — написали комментаторы.