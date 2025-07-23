Милана Стар о тёмной стороне популярности: «Сталкеры вламываются в дом»

23 июля 2025, 22:51

Певица Милана Стар рассказала о фанатах, которые поют ее песни под окнами

Милана Стар (Фото: Instagram* @milana_star)

15-летняя певица и блогер Милана Стар раскрыла проблему преследования сталкерами, которые нарушают её личные границы, устраивают дежурство под окнами и даже проникают в дом.





На VK Fest в зоне Super Country Club дочь актёра Виталия Гогунского (играл роль Кузи в сериале «Универ») рассказала журанлистам о двойственности жизни в статусе звезды. Милана призналась, что в обычные дни спокойно гуляет по городу, но в публичных местах, таких как торговые центры, вынуждена быть осторожной из-за внимания подростков.

«Бывает, нарушают личные границы — вламываются в дом, постоянно дежурят под окнами. Когда дети поют мои песни под окнами, а я одна дома — это немного страшно», — заявила Стар, подчеркнув, что такие действия девушка считает сталкингом.