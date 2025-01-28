«Павел сделал Павла»: Воля обратился к Дурову из ванны со льдом

Павел Воля (фото: соцсети)
Юморист Павел Воля сейчас находится на съёмках нового шоу. Он записал неожиданное обращение к предпринимателю Павлу Дурову.
В своих соцсетях ведущий Comedy Club опубликовал ролик, на котором предстал в ванне со льдом. Он шутливо обращается с просьбой «соорудить коктейль» и «поддать парка».
Также в ролик вставлены отрывки из ранее опубликованных видео Павла Дурова, который делился своим необычным утренним ритуалом – купанием в ванне со льдом.
Подпись под видео содержит код, который понятен только программистам. Но Воля добавил: «Можете не переводить, это для Паши Дурова прикол!».
Такой перформанс не остался незамеченным. Под постом поклонники оставили сотни комментариев, в которых отмечали, что один Павел побил рекорд другого Павла. Также пользователи отметили схожесть юмориста и предпринимателя.
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Также в ролик вставлены отрывки из ранее опубликованных видео Павла Дурова, который делился своим необычным утренним ритуалом – купанием в ванне со льдом.
Подпись под видео содержит код, который понятен только программистам. Но Воля добавил: «Можете не переводить, это для Паши Дурова прикол!».
Такой перформанс не остался незамеченным. Под постом поклонники оставили сотни комментариев, в которых отмечали, что один Павел побил рекорд другого Павла. Также пользователи отметили схожесть юмориста и предпринимателя.
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Анастасия Чинкова