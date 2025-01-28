«Я попала сюда с мужем и на сносях»: беременная дочь Анастасии Заворотнюк улетела в Дубай, где исполнила детскую мечту

Анна Заворотнюк (фото: соцсети)
Дочь Анастасии Заворотнюк вновь покинула Москву и отправилась в Дубай, где исполнила свою детскую мечту.
Старшая дочь актрисы Анна уже много лет живёт на два города: в родной Москве и в Дубае, где работает её супруг Тимур Исмаилов. На новогодние праздники девушка вернулась в Россию, где отметила праздники в кругу семьи, а сегодня сообщила о возвращении в ОАЭ, где произошло важное событие.
Перед началом концерта Анна сфотографировалась около сцена. Она предстала в длинном чёрном платье, подчёркивающем фигуру, кардигане в тон и белых кроссовках. Девушка не побоялась в своём положении оказаться в толпе, она была в хорошем настроение, подпевала и пританцовывала под музыку любимой группы.
Анна с юмором добавила, что прививает карапузу хороший музыкальный вкус. Она благодарна, что даже находясь на большом сроке беременности может вести активный образ жизни.
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«Вчера сбылась моя подростковая мечта – попасть на концерт Green Day. Я их очень любила, когда была подростком. Помню, их клипы часто крутили на канале с альтернативной музыкой, как и других моих любимых исполнителей. Если бы мне тогда сказали, что я попаду к ним на концерт со своим мужем и будучи, можно сказать, на сносях, я бы не поверила», – поделилась радостным событием Заворотнюк.
Перед началом концерта Анна сфотографировалась около сцена. Она предстала в длинном чёрном платье, подчёркивающем фигуру, кардигане в тон и белых кроссовках. Девушка не побоялась в своём положении оказаться в толпе, она была в хорошем настроение, подпевала и пританцовывала под музыку любимой группы.
Анна с юмором добавила, что прививает карапузу хороший музыкальный вкус. Она благодарна, что даже находясь на большом сроке беременности может вести активный образ жизни.
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Анастасия Чинкова