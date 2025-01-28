«Шутки кончились»: Настя Ивлеева вновь предстала перед подписчиками с тёмным цветом волос

Анастасия Ивлеева (фото: соцсети)
Блогер Анастасия Ивлеева после публикации фотографии в образе блондинки вновь предстала перед подписчиками брюнеткой. Новые фотографии она опубликовала в своих соцсетях.
Знаменитость на снимках позирует в чёрном облегающем мини-платье, а причёска прежняя, как до недавней фотосессии в блонде.
Ивлеева подписала пост словами: «Шутки кончились». Вероятно, на фото со светлыми волосами она надела парик и просто пошутила над возвращением блонда.
Однако возвращение Анастасии с прежней причёской порадовало её бывшую стилистку Ксюшу Смо, которая поблагодарила знаменитость за оставленный чёрный цвет, который ей больше идёт.
А вот остальные подписчики были рады предыдущему посту со светлыми волосами, который Ивлеева сопроводила такой же лаконичной подписью: «Скучали по мне?». Они отмечают, что блонд ей идёт больше.
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Ивлеева подписала пост словами: «Шутки кончились». Вероятно, на фото со светлыми волосами она надела парик и просто пошутила над возвращением блонда.
Однако возвращение Анастасии с прежней причёской порадовало её бывшую стилистку Ксюшу Смо, которая поблагодарила знаменитость за оставленный чёрный цвет, который ей больше идёт.
А вот остальные подписчики были рады предыдущему посту со светлыми волосами, который Ивлеева сопроводила такой же лаконичной подписью: «Скучали по мне?». Они отмечают, что блонд ей идёт больше.
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Анастасия Чинкова