«Показал слабость»: Верещагин извинился перед зрителями после вылета из «Звёзд в джунглях»

28 октября 2026, 16:01

Актёр Олег Верещагин пожалел об эмоциях на шоу и извинился за слёзы

Олег Верещагин (Фото: Instagram* / @oleg_vereshchagin)

Олег Верещагин обратился к зрителям в соцсетях после своего вылета из реалити-шоу «Звёзды в джунглях». Актёр проиграл испытание на вылет и не смог скрыть разочарования. Во время эмоционального срыва он признался, что рассчитывал на победу из-за серьёзных финансовых трудностей, и заявил, что больше не намерен участвовать в подобных проектах.





Позже артист записал отдельное видео, в котором вернулся к этой ситуации и прокомментировал своё поведение. Верещагин напомнил, что съёмки проходили около полугода назад, поэтому с момента участия в шоу многое изменилось. По его словам, сейчас обстоятельства постепенно улучшаются, а ситуация уже не выглядит такой безвыходной, какой казалась тогда.



Олег также решил извиниться перед зрителями за то, что не смог сдержать эмоции после поражения. Он признался, что ему непросто было показывать свои переживания на публике, поскольку раньше он старался не демонстрировать слёзы при посторонних.





«Извиняюсь перед вами за то, что я вас разочаровал, к сожалению. И извиняюсь за эмоции, которые не сдержал, показал свою слабость. На самом деле слёз никогда на людях не показывал. Извиняюсь за то, что не сдержался», — заявил актёр.