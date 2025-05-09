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Клава Кока на своём концерте забрала телефоны у зрителей – видео

Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока во время своего концерта начала забирать телефоны у зрителей. Видео с выступления опубликовал Telegram-канал «Звездач».
В преддверии Дня Победы певица исполнила «Катюшу». Клава спустилась со сцены, чтобы быть ближе к публике. Однако зрители принялись снимать звезду вблизи, то очень не понравилось Коке. Артистка аккуратно начала собирать телефоны фанатов и откладывать их в сторону.

Ранее вскрылась вся правда об отношениях Александра Поверина и Клавы Коки. О настоящих причинах разрыва читайте в материале «Радио 1».

Также Кока рассказывала о требованиях к будущему партнёру. Певица считает людей в возрасте «приземлёнными», поэтому рассматривает только молодых людей в качестве потенциальных избранников.

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«Я бы программы вёл лучше»: Сергей Соседов раскритиковал работу Николая Цискаридзе на телевидении
Соседов раскритиковал работу Цискаридзе на телевидении
09 мая 2025, 14:30

Николай Цискаридзе (фото: Telegram @tsiskaridzenews)

Сергей Соседов стал гостем шоу «В гостях у Ханги». Музыкальный критик резко раскритиковал работу Николая Цискаридзе на телевидении.
«Он выдающийся танцовщик. Он один из последних из плеяды выдающихся танцовщиков. Как Владимир Васильев. Ну как ведущий… Ну простите… Я бы эти программы вел лучше. Я могу это точно сказать. Железно», – отметил Соседов.
Телезвезда выразил мнение, что Цискаридзе получил статуэтку ТЭФИ как лучший ведущий незаслуженно.

Соседов объяснил, что артист стал ведущим, поскольку ему необходимо было найти место. Танцевать он уже не будет, но он является ректором Вагановского училища, поэтому ему следует трудиться там, а быть «везде».

В заключение критик подчеркнул, что из-за такой деятельности Цискаридзе «кто-то должен сидеть и прозябать».

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Поступление по блату, ссоры с отцом и иски от бывшей: почему Федор Бондарчук все еще не оформил развод с Паулиной Андреевой?
09 мая 2025, 14:19

Федор Бондарчук (Фото: кадр из сериала «Год культуры»)

Федор Бондарчук — один из наиболее успешных отечественных режиссеров. Актер и продюсер принадлежит к известной кинематографической семье. За свою карьеру он снял 16 картин и стал обладателем множества наград за режиссерский труд. 9 мая Федору Бондарчуку исполняется 58 лет. О его карьере и двух разводах — в материале «Радио 1».

Чуть не стал дипломатом и поступил по блату

Федор Бондарчук появился на свет в 1967 году в Москве. Его отец, Сергей Бондарчук, достиг колоссальных успехов в кинорежиссуре, сняв кинокартины «Они сражались за Родину», «Судьба человека» и, получившую «Оскар», экранизацию романа Льва Толстого «Война и мир». Мать Федора, Ирина Скобцева стала одной из наиболее ярких актрис советского кино. Режиссер воспитывался вместе со старшей сестрой Аленой.

С малолетства Бондарчук интересовался кинематографом, но мама представителя легендарной династии просила сына выбрать карьеру дипломата. Следуя ее наставлениям, после получения аттестата он попытался поступить в МГИМО, но провалился.

Потом Федор стал студентом ВГИКа. В интервью «КП» режиссер рассказывал, что поступил во ВГИК не без помощи семейных связей.

Федор Бондарчук (Фото: кадр из фильма «Сталинград»)


«Отец буквально заставил меня подать документы во ВГИК — курс как раз набирал его друг Игорь Таланкин. Поступил ли я в итоге во ВГИК по блату? Да, поступил. Но дальше блат кончился. Когда я учился на втором курсе, на меня уже показывали пальцами — ага, сынок пошел», — признался Бондарчук.

Учебу в вузе пришлось прервать из-за службы в армии. Доучился Бондарчук уже как выпускник курса Юрия Озерова.

В 19 лет Федор впервые снялся в кино, сыграв царевича в картине «Борис Годунов» — фильм срежиссировал его папа. На съемках Сергей Бондарчук многого требовал от сына, но затем полученные наставления оказались весьма полезными. Будучи студентом, Бондарчук-младший появился в фильме Юрия Озерова «Сталинград» и в ленте Тиграна Кеосаяна «Солнечный берег».

Федор Бондарчук — клипмейкер, телеведущий

В 1990 году Федор дебютировал как режиссер музыкальных видеоклипов, выпустив ролик на песню «До свиданья, мама».

Через два года вместе со Степаном Михалковым он стал соучредителем компании Art Pictures Group. Она была одной из первых отечественных студий, специализировавшейся на создании видеоклипов, телевизионных сериалов и полнометражных кинокартин.

Федор Бондарчук (Фото: кадр из фильма «Даун Хаус»)


Тогда Федор смог поработать с Натальей Ветлицкой и снять клип на известную песню «Посмотри в глаза». За это видео его удостоили российского аналога «Грэмми» — «Овация-93».

Бондарчук состоялся и как телеведущий. Федор дебютировал в игровом шоу «Кресло», за участие в котором он получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы».

Потом Бондарчук вел реалити-шоу «Ты – супермодель», а следом запустил программу «Кино в деталях». Еще среди телепроектов режиссера числятся «Большие танцы».

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Режиссерская карьера Федора Бондарчука

Знаковой режиссерской работой Федора стала полнометражная картина «9 рота». Военную драму, рассказывающую о событиях афганской кампании, отметили многочисленными наградами.

Впоследствии фильмография режиссера пополнилась проектом «Обитаемый остров», а еще его продолжением — «Обитаемый остров: Схватка» и «Обитаемый остров. Планета Саракш». В 2013 году режиссер снял еще одну военную драму под названием «Сталинград» — она стала первой российской картиной, выпущенной в формате IMAX 3D.

Федор Бондарчук (Фото: кадр из фильма «Два дня»)


Следом Бондарчук представил зрителям блокбастер «Притяжение», повествующий о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Фильм пришелся по нраву публике, в 2020 году он выпустил сиквел «Вторжение».

В том же году Федор дебютировал в качестве режиссера многосерийного проекта, выпустив сериал «Псих». Автором сценария выступила его бывшая жена Паулина Андреева.

Личная жизнь Федора Бондарчука

Личная жизнь Федора особо не славилась громкими скандалами или выяснениями отношений. Сам Бондарчук предпочитает не распространяться о сокровенном.

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Светлана Бондарчук

Светлану режиссер встретил в кругу друзей. Они были женаты 25 лет и считались одной из наиболее крепких и красивых пар в российском кинематографе. Супруги воспитывали двоих детей — сына Сергея и дочь Варвару. Девочка появилась на свет раньше срока, к тому же медики диагностировали детский церебральный паралич. Она перенесла сложные операции за рубежом. Бондарчук отмечал, что любит дочь и готов ради нее на многое.

«Дочь — ангел, потрясающая, умнее меня и нас всех», — подчеркивал режиссер.

Светлана Бондарчук (Фото: Инстаграм* @a030aa)


О разводе Светлана и Федор заявили в 2016 году. Тогда Бондарчуку приписывали многие романы, но настоящей причины разрыва экс-возлюбленные так и не озвучили.

«Мне не удалось сохранить первый брак, а есть люди, которые живут вместе всю сознательную жизнь, с первого дня до последнего. Очевидно, что такие отношения строятся не только на сексе. Должны быть и другие, назовем их «общие интересы». Вам вместе нравится путешествовать, или учиться, или растить детей, или готовить — да что угодно», — откровенничала Светлана в беседе со «СтарХит».

При этом бывшая жена режиссера три раза подавала в суд Федора, деля имущество. В августе 2024 года она подала новый иск, подробности которого не раскрываются, сообщил РБК.

Вместе с тем Бондарчук признавался, что они расстались мирно и каждый строит свою жизнь.

«У каждого из нас давно своя жизнь, просто мы не считали нужным это афишировать. То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, — это не так. Просто закончился один этап и начался другой», — уточнил режиссер в разговоре с журналом HELLO!.

Лика Стар (Фото: Инстаграм* @likastar_official)

Лика Стар

В 90-е годы, когда певица Лика Стар снимала клип под руководством Бондарчука, между ними вспыхнул роман, судачили люди.

Лика в YouTube-шоу «Света вокруг света» рассказала бывшей жене режиссера, что отношения с Федором были для нее трудными: он то возвращался к супруге, то снова появлялся в ее жизни. Еще она попросила прощения у Светланы за этот роман.

«Значит, каждому из нас даны определенные испытания для того, чтобы мы выросли над самими собой. Соответственно, я думаю, что в моей жизни было много ошибок, и все эти ошибки вернулись ко мне. <…> Я понимаю, Света. Извини», — обратилась Лика к Светлане.

Обеспечивал бывших жен и уехал жить к дочери: что Федор Бондарчук оставит Паулине Андреевой после развода
Обеспечивал бывших жен и уехал жить к дочери: что Федор Бондарчук оставит Паулине Андреевой после развода

Паулина Андреева

В 2015 году в жизнь Федора ворвалась актриса Паулина Андреева, с которой режиссер заключил второй брак. Их отношения начались в период, когда Бондарчук находился в процессе развода со Светланой, что породило множество сплетен.

Паулину Андрееву обвиняли в разводе супругов. Со слов самого Федора, он никому не изменял, когда начал встречаться с актрисой.

«Чтобы навести порядок в этой ситуации, скажу прямо: я был свободен, когда я встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет», — откровенничал режиссер в интервью журналу HELLO!.

Паулина Андреева (Фото: Инстаграм* @_paulina_andreeva_)


В 2019 году Паулина и Федор дали друг другу брачные клятвы, а в 2021 году появился сын Иван. Несмотря на мнимую идиллию в звездной семье, в 2024 году общественность начала судачить о проблемах в их отношениях. Бондарчука замечали без обручального кольца, а Паулина перестала выходить с возлюбленным в свет.

Официально о разводе актриса и режиссер заявили в марте 2025 года, отметив, что сохраняют теплые чувства и намерены вместе воспитывать сына.

«Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история», — написали Федор и Паулина в соцсетях.

Известно, что Бондарчук и Андреева все еще не оформили развод официально.

Сергей Бондарчук (Фото: кадр из фильма «Иван Франко»)

Помирился с папой за год до его смерти

Конфликты с папой — Сергеем Бондарчуком — у режиссера начались еще в годы студенчества. Он захотел начать взрослую жизнь и переехал от родителей к товарищу. Отцу не понравилось такое решение наследника и, по словам Федора, между ними произошло некоторое отдаление.

«Помирились мы с отцом лишь в 1993 году, за год до его смерти. Для меня отец ушел очень рано. Сразу же свалилась огромная ответственность за всю фамилию. Я остался старшим мужчиной в семье. Помогло воспитание. Когда перед тобой стоит пример такого отца, каким был Сергей Федорович, иначе, наверное, и быть не может», — поделился режиссер в беседе с «КП».

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Федор Бондарчук сейчас

Андреева и Бондарчук расстались совсем недавно. По информации «КП», режиссер «впал в серьезную депрессию» после распада семьи. Отмечалось, что экс-супруги поделили имущество поровну. Андреева живет с сыном в Санкт-Петербурге и получит в собственность питерскую квартиру, которую Федор приобрел после их бракосочетания. А за режиссером останется большая квартира в столице, в Брюсовом переулке.

Касаемо профессиональной деятельности, Бондарчук в настоящее время уделяет больше времени продюсированию. Его студия Art Pictures Studio выпускает ряд громких проектов в год, а сам Федор занимается бизнесом в кино. Бондарчук редко снимается, но порой появляется в камео или ключевых ролях.

Федор Бондарчук (Фото: кадр из трейлера к фильму «Буратино»)


Последним режиссерским проектом Федора стал сериал «Актрисы» 2023 года.

В 2024 году публика увидела сериал «Чистые» с участием артиста. В апреле 2025-го вышел документальный сериал «Что мы знаем о Вселенной?», в котором Бондарчук стал рассказчиком. В январе 2025 года выяснилось, что Федор Бондарчук покинул пост главы совета директоров Киностудии «Ленфильм» из-за увеличения занятости в Art Pictures Studio, а еще в должности генерального продюсера «НМГ Студии».

На 2026 год запланирована премьера фильма «Буратино», в котором Федор исполнит роль Карабаса Барабаса.

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Повторение истории Алсу: появились новые подробности развода Бондарчука и Андреевой
Юрист Сенина высказалась о разводе Бондарчука и Андреевой
09 мая 2025, 14:16

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Развод Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой обсуждают давно. В марте актриса официально подтвердила эти сведения.
Теперь же стало известно, что пара всё ещё не развелась и даже не подала заявление о разводе. Юрист Елена Сенина заявила, что это может быть связано с имущественными вопросами.

«Данная ситуация может быть связана с разными обстоятельствами. Например, с имущественными вопросами или с бизнесом. Потому что тем людям, у которых ничего не нажито в браке, достаточно легко развестись даже при наличии несовершеннолетних детей. А вот если есть взаимные совместные обязательства в отношении партнеров, контрагентов, – в таких случаях развод является проблематичным», – заявила адвокат, слова которой приводит KP.ru.
Сенина отметила, что с разводом можно не торопиться в том случае, если есть брачный договор. А вот если его нет, то затягивание бракоразводного процесса может обернуться дополнительными проблемами.

Супругам придётся в суде доказывать, что они вместе не проживали и что их нажитое имущество – это не общие обязательства. При этом сейчас всё, что они приобретают, включая прибыль и долговые обязательства, считается совместно нажитым имуществом.

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Ирина Шейк случайно встретила бывшего возлюбленного и «пригвоздила» его взглядом
09 мая 2025, 13:50

Ирина Шейк (фото: Instagram* @irinashayk)

Ирина Шейк попала в объективы папарацци. 39-летняя топ-модель внезапно встретились с бывшим возлюбленным.
Российская звезда отправилась на прогулку по Нью-Йорку с любимым питомцем. Шейк составила расслабленный светлый образ, надев свитшот, под которым у неё была рубашка, и широкие брюки.

Неожиданно на улице Ирина столкнулась с одним из своих бывших избранников, владельцем галереи Вито Шнабелем. Мужчина начал улыбаться, увидев бывшую возлюбленную, но она не ответила ему тем же. Шейк одарила его убийственным взглядом и прошла мимо.

Шнабель известен не только в мире искусства. Бизнесмен встречался со многими знаменитостями, включая Хайди Клум и Дашу Жукову. Сама Шейк тоже известна многочисленными романами с известными мужчинами. Среди её избранников были Криштиану Роналду, Канье Уэст и Том Брэди.

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Мизулина показала, как SHAMAN гладит её волосы в метро
Мизулина и певец SHAMAN посетили парад Победы, они добирались на метро
09 мая 2025, 13:29

Екатерина Мизулина (Фото: Instagram*, @ekaterina_mizulina)

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила в личном блоге видео со своим возлюбленным SHAMAN: певец заботливо поправляет копну волос Екатерины, пока она рассказывает подписчикам о планах на день.
«Всем доброе утро, с Днём Победы! Мы поехали на парад», — сообщила она.
Ранее SHAMAN и Мизулина запустили праздничный стрим в Minecraft, приуроченный ко Дню Победы.

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