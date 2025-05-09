Клава Кока на своём концерте забрала телефоны у зрителей – видео

Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)
Клава Кока во время своего концерта начала забирать телефоны у зрителей. Видео с выступления опубликовал Telegram-канал «Звездач».
В преддверии Дня Победы певица исполнила «Катюшу». Клава спустилась со сцены, чтобы быть ближе к публике. Однако зрители принялись снимать звезду вблизи, то очень не понравилось Коке. Артистка аккуратно начала собирать телефоны фанатов и откладывать их в сторону.
Ранее вскрылась вся правда об отношениях Александра Поверина и Клавы Коки. О настоящих причинах разрыва читайте в материале «Радио 1».
Также Кока рассказывала о требованиях к будущему партнёру. Певица считает людей в возрасте «приземлёнными», поэтому рассматривает только молодых людей в качестве потенциальных избранников.
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Ранее вскрылась вся правда об отношениях Александра Поверина и Клавы Коки. О настоящих причинах разрыва читайте в материале «Радио 1».
Также Кока рассказывала о требованиях к будущему партнёру. Певица считает людей в возрасте «приземлёнными», поэтому рассматривает только молодых людей в качестве потенциальных избранников.
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Анастасия Чинкова