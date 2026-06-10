Пашу занялся IT-бизнесом и стал соучредителем компании по разработке софта
Пашу вошёл в состав владельцев IT-фирмы с долей почти 20%
Продюсер Пашу решил расширить сферу деятельности и попробовать себя в IT-бизнесе.
По данным «Звездача», Пашу стал соучредителем компании ООО «Кодкода», которая занимается разработкой программного обеспечения. Продюсеру принадлежит 18,33% доли в компании.
Такой же пакет акций оформлен и на его партнёра Вальтера. Пока неизвестно, сможет ли новый проект приносить такие же доходы, как музыкальная индустрия, однако бизнес в сфере технологий становится всё более популярным направлением среди представителей шоу-бизнеса.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России