«Нужно больше одежды!»: Бритни Спирс рассказала о необычных разговорах с Санта-Клаусом

12 октября 2026, 18:35

Певица Бритни Спирс заявила, что почти каждый день общается с Сантой-Клаусом

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс поделилась неожиданным признанием в соцсетях. Певица рассказала, что почти каждый день общается с Санта-Клаусом, который, по её словам, дал ей совет насчёт откровенных нарядов. Необычным откровением звезда заинтриговала поклонников.





По словам Бритни, Санта-Клаус стал для неё настоящим другом. Артистка утверждает, что разговаривает с ним практически ежедневно, причём на небесах. Во время одного из таких разговоров, как рассказала певица, он поддержал её мысль о том, что ей стоит носить больше одежды.





«Санта-Клаус стал моим лучшим другом… Я разговариваю с ним на небесах почти каждый день… Он сказал, что я была права насчет того, что мне нужно больше одежды!» — написала Спирс.