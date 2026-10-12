«Нужно больше одежды!»: Бритни Спирс рассказала о необычных разговорах с Санта-Клаусом
Певица Бритни Спирс заявила, что почти каждый день общается с Сантой-Клаусом
Бритни Спирс поделилась неожиданным признанием в соцсетях. Певица рассказала, что почти каждый день общается с Санта-Клаусом, который, по её словам, дал ей совет насчёт откровенных нарядов. Необычным откровением звезда заинтриговала поклонников.
По словам Бритни, Санта-Клаус стал для неё настоящим другом. Артистка утверждает, что разговаривает с ним практически ежедневно, причём на небесах. Во время одного из таких разговоров, как рассказала певица, он поддержал её мысль о том, что ей стоит носить больше одежды.
«Санта-Клаус стал моим лучшим другом… Я разговариваю с ним на небесах почти каждый день… Он сказал, что я была права насчет того, что мне нужно больше одежды!» — написала Спирс.Заявление певицы прозвучало особенно необычно на фоне её привычки делиться в интернете откровенными публикациями и снимками. Теперь Бритни сама заговорила о том, что ей, возможно, стоит пересмотреть подход к выбору нарядов, хотя неизвестно, последует ли она этому совету.