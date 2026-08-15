Клава Кока сообщила о взломе аккаунта в Instagram*
Instagram* певицы Клавы Коки взломали мошенники
В жизни звезды Black Star произошла неприятная цифровая драма. Певица, блогер и телеведущая Клава Кока (Клавдия Высокова) сегодня взорвала свой Telegram-канал тревожным сообщением: её аккаунт в Instagram* пал жертвой хитрых мошенников.
Артистка, которая привыкла держать руку на пульсе миллионов поклонников, теперь вынуждена воевать за свою страницу. В своем ТГ-канале Клава буквально взмолилась к фолловерам.
«Меня взломали мошенники! Пожалуйста, не переходите ни по каким ссылкам в инст*», — говорится в публикации.Аудитория Клавы в соцсети впечатляет. За её яркой жизнью, зажигательными танцами и хитами вроде «Краш» и «Пьяную домой» следят более 8,6 миллионов человек.