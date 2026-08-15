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Клава Кока сообщила о взломе аккаунта в Instagram*

Instagram* певицы Клавы Коки взломали мошенники
Клавдия Высокова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В жизни звезды Black Star произошла неприятная цифровая драма. Певица, блогер и телеведущая Клава Кока (Клавдия Высокова) сегодня взорвала свой Telegram-канал тревожным сообщением: её аккаунт в Instagram* пал жертвой хитрых мошенников.



Артистка, которая привыкла держать руку на пульсе миллионов поклонников, теперь вынуждена воевать за свою страницу. В своем ТГ-канале Клава буквально взмолилась к фолловерам.

«Меня взломали мошенники! Пожалуйста, не переходите ни по каким ссылкам в инст*», — говорится в публикации.
Аудитория Клавы в соцсети впечатляет. За её яркой жизнью, зажигательными танцами и хитами вроде «Краш» и «Пьяную домой» следят более 8,6 миллионов человек.
Никита Кротов

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