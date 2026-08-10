Стало известно, куда улетели Клава Кока и Дима Масленников в свадебное путешествие
Клава Кока и Дима Масленников после тайной свадьбы решили не откладывать медовый месяц. По информации Super, молодожёны отправились на другой континент и выбрали для свадебного путешествия Лос-Анджелес.
Пара пока не спешит раскрывать подробности поездки. Пока Клава и Дима продолжают публиковать в соцсетях свадебные кадры, сами они уже успели перебраться в США.
В этот раз молодожёны решили отказаться от традиционного варианта с Мальдивами и отправились в куда более шумный и насыщенный Лос-Анджелес.
8 августа Клава и Дима уже успели посетить концерт Эда Ширана. Судя по всему, романтическое свадебное путешествие у пары проходит не только под пальмами и у океана, но и под живую музыку.
При этом молодожёны продолжают сохранять некоторую интригу вокруг личной жизни: о самой свадьбе стало известно лишь после торжества, а теперь поклонникам приходится по крупицам выяснять, где именно пара проводит медовый месяц.
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