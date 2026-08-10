Достижения.рф

Стало известно, куда улетели Клава Кока и Дима Масленников в свадебное путешествие

Клава Кока и Дима Масленников отправились в свадебное путешествие в США
Клава Кока и Дима Масленников (Фото: Instagram* / @klavacoca)

Клава Кока и Дима Масленников после тайной свадьбы решили не откладывать медовый месяц. По информации Super, молодожёны отправились на другой континент и выбрали для свадебного путешествия Лос-Анджелес.



Пара пока не спешит раскрывать подробности поездки. Пока Клава и Дима продолжают публиковать в соцсетях свадебные кадры, сами они уже успели перебраться в США.

В этот раз молодожёны решили отказаться от традиционного варианта с Мальдивами и отправились в куда более шумный и насыщенный Лос-Анджелес.

8 августа Клава и Дима уже успели посетить концерт Эда Ширана. Судя по всему, романтическое свадебное путешествие у пары проходит не только под пальмами и у океана, но и под живую музыку.

При этом молодожёны продолжают сохранять некоторую интригу вокруг личной жизни: о самой свадьбе стало известно лишь после торжества, а теперь поклонникам приходится по крупицам выяснять, где именно пара проводит медовый месяц.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0