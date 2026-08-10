Стало известно, куда улетели Клава Кока и Дима Масленников в свадебное путешествие

10 августа 2026, 16:54

Клава Кока и Дима Масленников отправились в свадебное путешествие в США

Клава Кока и Дима Масленников (Фото: Instagram* / @klavacoca)

Клава Кока и Дима Масленников после тайной свадьбы решили не откладывать медовый месяц. По информации Super, молодожёны отправились на другой континент и выбрали для свадебного путешествия Лос-Анджелес.