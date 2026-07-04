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«Я вешалась на стену»: Клава Кока рассказала, как страдала от одиночества

Клава Кока рассказала зрителям о пережитом одиночестве и пришедшем счастье
Клавдия Высокова (Фото: Telegram @klavacoca)

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) устроила откровенный разговор со зрителями во время выступления. Об этом сообщает «КП».



Певица села на край сцены, приблизившись к публике, и под лирическое сопровождение заговорила на личные темы.

«Я приходила домой и просто вешалась на стену от одиночества, я прошла все его стадии. И поэтому сейчас, когда счастье наконец-то пришло в мою жизнь, я хочу говорить об этом искренне», — заявила артистка.
Клавдия отметила, что сегодня проявление чувств нередко считают слабостью, а искреннюю поддержку — наигранностью. Людям приходится оправдывать любовь и открытость, но не агрессию, хотя именно последняя всё чаще заполняет сердца. Певица выразила желание, чтобы любовь всё же перевешивала. Известно, что от одиночества Высокову недавно избавил блогер Дима Масленников.
Ольга Щелокова

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