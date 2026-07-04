«Я вешалась на стену»: Клава Кока рассказала, как страдала от одиночества

04 июля 2026, 22:41

Клава Кока рассказала зрителям о пережитом одиночестве и пришедшем счастье

Клавдия Высокова (Фото: Telegram @klavacoca)

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) устроила откровенный разговор со зрителями во время выступления. Об этом сообщает «КП».





Певица села на край сцены, приблизившись к публике, и под лирическое сопровождение заговорила на личные темы.



«Я приходила домой и просто вешалась на стену от одиночества, я прошла все его стадии. И поэтому сейчас, когда счастье наконец-то пришло в мою жизнь, я хочу говорить об этом искренне», — заявила артистка.