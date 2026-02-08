Российских молодоженов заселили на пепелище на популярном курорте
Российские молодожены, прилетевшие на отдых на Бали, столкнулись с тем, что их забронированная вилла сгорела. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Пара решила остановиться в отеле в Улувату, заранее забронировала номера и заплатила 95 тысяч рублей за 15 ночей. Однако вместо обещанной виллы с бассейном ее ждало пепелище.
Выяснилось, что здание сгорело в новогоднюю ночь — один из постояльцев неправильно запустил фейерверк. Несмотря на пожар, жилье продолжили сдавать.
Туристам удалось вернуть полную стоимость проживания. Кроме того, турагентство выплатило им моральную компенсацию в размере 15 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что минимум 19 туристов отравились в одном из отелей на тайском острове Пхукет из-за грязного льда в коктейлях. Среди пострадавших есть россияне.
