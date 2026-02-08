Российских молодоженов заселили на пепелище на популярном курорте

08 февраля 2026, 14:45

Российских молодоженов на Бали заселили на сгоревшую в новогоднюю ночь виллу

Фото: iStock/Elena Boltunova

Российские молодожены, прилетевшие на отдых на Бали, столкнулись с тем, что их забронированная вилла сгорела. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.