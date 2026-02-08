Достижения.рф

Российских молодоженов заселили на пепелище на популярном курорте

Российских молодоженов на Бали заселили на сгоревшую в новогоднюю ночь виллу
Фото: iStock/Elena Boltunova

Российские молодожены, прилетевшие на отдых на Бали, столкнулись с тем, что их забронированная вилла сгорела. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Пара решила остановиться в отеле в Улувату, заранее забронировала номера и заплатила 95 тысяч рублей за 15 ночей. Однако вместо обещанной виллы с бассейном ее ждало пепелище.

Выяснилось, что здание сгорело в новогоднюю ночь — один из постояльцев неправильно запустил фейерверк. Несмотря на пожар, жилье продолжили сдавать.

Туристам удалось вернуть полную стоимость проживания. Кроме того, турагентство выплатило им моральную компенсацию в размере 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что минимум 19 туристов отравились в одном из отелей на тайском острове Пхукет из-за грязного льда в коктейлях. Среди пострадавших есть россияне.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0