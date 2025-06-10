«Моя любимая»: Филипп Киркоров публично обратился к дочери Ани Лорак по особенному поводу

10 июня 2025, 13:30

Филипп Киркоров поздравил с 14-летием крестную дочь Софию

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Певец Филипп Киркоров публично обратился к крестной дочери. В соцсетях король отечественной эстрады поздравил дочь Ани Лорак Софию с личным праздником.





9 июня единственная дочь Ани Лорак от первого брака отпраздновала 14-летие. Филипп Киркоров, крестный отец Софии, обратился к девочке в личном блоге. Исполнитель хита «Я эту жизнь тебе отдам» выложил редкое совместное фото с девочкой и с нежностью поздравил ее с днем рождения.





«С днем рождения, моя любимая крестница!», — обратился к Софии Киркоров.

«Ты родилась 9 июня, а я — 12-го… Мы настоящие Близнецы, и наша связь по-настоящему волшебная. Хотя мы не всегда рядом, я чувствую тебя в своем сердце каждый день. <…> Каждую нашу встречу я жду как праздник, и каждое мгновение с тобой — бесценно», — обратился Мурат Налчаджиоглу к Софии в личный праздник.