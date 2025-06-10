«Моя любимая»: Филипп Киркоров публично обратился к дочери Ани Лорак по особенному поводу
Филипп Киркоров поздравил с 14-летием крестную дочь Софию
Певец Филипп Киркоров публично обратился к крестной дочери. В соцсетях король отечественной эстрады поздравил дочь Ани Лорак Софию с личным праздником.
9 июня единственная дочь Ани Лорак от первого брака отпраздновала 14-летие. Филипп Киркоров, крестный отец Софии, обратился к девочке в личном блоге. Исполнитель хита «Я эту жизнь тебе отдам» выложил редкое совместное фото с девочкой и с нежностью поздравил ее с днем рождения.
«С днем рождения, моя любимая крестница!», — обратился к Софии Киркоров.
Стоит напомнить, что София появилась в браке Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу, с которым исполнительница хита «Зажигай сердце» прожила с 2009 по 2019 год. Супруги расстались из-за измен бизнесмена, а после разрыва их наследница осталась с мамой. Экс-возлюбленный артистки стал реже видеться с Софией, но утверждает, что она всегда в его сердце.
«Ты родилась 9 июня, а я — 12-го… Мы настоящие Близнецы, и наша связь по-настоящему волшебная. Хотя мы не всегда рядом, я чувствую тебя в своем сердце каждый день. <…> Каждую нашу встречу я жду как праздник, и каждое мгновение с тобой — бесценно», — обратился Мурат Налчаджиоглу к Софии в личный праздник.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская