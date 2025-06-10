«Ты бережешь нас и даешь выспаться»: Сарик Андреасян и Лиза Моряк впервые показали лицо младшей дочери

10 июня 2025, 14:40

Сарик Андреасян и Лиза Моряк опубликовала фотографии с детьми

Сарик Андреасян и Лиза Моряк (Фото: Инстаграм* @moryakliza)

10 мая актриса Лиза Моряк родила вторую дочь от режиссера Сарика Андреасяна.





Супруги регулярно делятся семейными фотографиями. Сегодня актриса опубликовала кадры, на которых показала лицо маленькой Шарлиз.



На одном из снимков Сарик и Лиза целуют старшую дочь Элизабет, а Шарлиз сидит на руках у родителей. Для фотосессии Моряк выбрала летнее белое платье, Андреасян надел бежувую футболку и светлые брюки.



Лиза Моряк и Сарик Андреасян с детьми (Фото: Инстаграм* @moryakliza)



«Мы тебя очень ждали! Твой первый месяц прошел спокойно и тихо. Спасибо тебе, что ты бережешь нас и даешь выспаться», — обратилась актриса к малышке в соцсетях.