Рита Дакота отправилась на отдых с мамой и дочерью в пятизвездочный отель
Рита Дакота улетела на отдых в Турцию вместе с мамой и дочерью. Для семейного отпуска певица выбрала пятизвездочный курорт с собственным пляжем, бассейнами, ресторанами и развитой инфраструктурой для гостей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка остановилась в просторном двухуровневом номере с панорамным видом на море и личным балконом. Стоимость проживания в таких апартаментах превышает 300 тысяч рублей за сутки.
По словам Дакоты, отпуск проходит максимально насыщенно и без строгого расписания. Вместо посещения спа-процедур, занятий йогой и фитнесом семья предпочитает наслаждаться отдыхом, вкусной едой и общением друг с другом.
Певица призналась, что особенно ценит возможность провести время с мамой и дочерью вдали от рабочих забот. Судя по публикациям артистки, главными составляющими их отпуска стали море, танцы, хорошее настроение и полное отсутствие чувства вины за беззаботный отдых.
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