Рита Дакота отправилась на отдых с мамой и дочерью в пятизвездочный отель

22 июня 2026, 18:01

Рита Дакота проводит отпуск в Турции за более чем 300 тысяч рублей в сутки

Рита Дакота (Фото: Instagram* / @ritadakota)

Рита Дакота улетела на отдых в Турцию вместе с мамой и дочерью. Для семейного отпуска певица выбрала пятизвездочный курорт с собственным пляжем, бассейнами, ресторанами и развитой инфраструктурой для гостей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».