Достижения.рф

Рита Дакота отправилась на отдых с мамой и дочерью в пятизвездочный отель

Рита Дакота проводит отпуск в Турции за более чем 300 тысяч рублей в сутки
Рита Дакота (Фото: Instagram* / @ritadakota)

Рита Дакота улетела на отдых в Турцию вместе с мамой и дочерью. Для семейного отпуска певица выбрала пятизвездочный курорт с собственным пляжем, бассейнами, ресторанами и развитой инфраструктурой для гостей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Артистка остановилась в просторном двухуровневом номере с панорамным видом на море и личным балконом. Стоимость проживания в таких апартаментах превышает 300 тысяч рублей за сутки.

По словам Дакоты, отпуск проходит максимально насыщенно и без строгого расписания. Вместо посещения спа-процедур, занятий йогой и фитнесом семья предпочитает наслаждаться отдыхом, вкусной едой и общением друг с другом.

Певица призналась, что особенно ценит возможность провести время с мамой и дочерью вдали от рабочих забот. Судя по публикациям артистки, главными составляющими их отпуска стали море, танцы, хорошее настроение и полное отсутствие чувства вины за беззаботный отдых.

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Софья Метелева

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