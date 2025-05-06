Клавишник МакSим и «Ленинграда» Дмитрий Иванов в коме после инсульта

Дмитрий Иванов (Фото: Instagram*/ivanov.keyboards)
Клавишник певицы МакSим (Марина Абросимова) и группы «Ленинград» Дмитрий Иванов находится в коме после инсульта. Об этом в соцсетях сообщила его сестра Анна.
«Друзья! Дима находится в тяжелейшем состоянии в реанимации Боткинской больницы с 29 апреля. Просим Вас, кто знает Диму, его контакты и ближайшие рабочие планы выступлений на май–июнь, сообщите это организаторам! Это не взлом и не спам, пишет его родная сестра Анна», — сказано в публикации на страничке музыканта.
Фото: Instagram*/ivanov.keyboards
Как отмечают обозреватели, коллеги Иванова удивлены случившемся, ведь он следил за питанием и занимался спортом уже много лет. Вредных привычек у мужчины не было. Для знакомых Дмитрия произошедшее стало серьезным испытанием. Анна добавила, что никакие сборы не ведутся, а пост информационный.
В конце апреля Иванов писал, что больше не работает с певцом Сергеем Шнуровым. Артисты попрощались полюбовно. В последнее время Дмитрий работал с МакSим, ласково называя ее Снежинкой.
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