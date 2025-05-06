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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Клавишник МакSим и «Ленинграда» Дмитрий Иванов в коме после инсульта

Клавишник МакSим и «Ленинграда» Дмитрий Иванов в коме после инсульта

Дмитрий Иванов (Фото: Instagram*/ivanov.keyboards)

Дмитрий Иванов (Фото: Instagram*/ivanov.keyboards)

Клавишник певицы МакSим (Марина Абросимова) и группы «Ленинград» Дмитрий Иванов находится в коме после инсульта. Об этом в соцсетях сообщила его сестра Анна.
«Друзья! Дима находится в тяжелейшем состоянии в реанимации Боткинской больницы с 29 апреля. Просим Вас, кто знает Диму, его контакты и ближайшие рабочие планы выступлений на май–июнь, сообщите это организаторам! Это не взлом и не спам, пишет его родная сестра Анна», — сказано в публикации на страничке музыканта.


Фото: Instagram*/ivanov.keyboards

Как отмечают обозреватели, коллеги Иванова удивлены случившемся, ведь он следил за питанием и занимался спортом уже много лет. Вредных привычек у мужчины не было. Для знакомых Дмитрия произошедшее стало серьезным испытанием. Анна добавила, что никакие сборы не ведутся, а пост информационный.

В конце апреля Иванов писал, что больше не работает с певцом Сергеем Шнуровым. Артисты попрощались полюбовно. В последнее время Дмитрий работал с МакSим, ласково называя ее Снежинкой.

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Тодоренко работает на износ на последних сроках беременности
06 мая 2025, 19:58

Регина Тодоренко (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)

На прошлой неделе стало известно, что Регина Тодоренко ждет третьего ребенка. Ведущая официально еще не подтвердила эту информацию, однако, как сообщают инсайдеры, данные о ее беременности правдивы. Об этом же рассказала и певица Валерия.
Недавно Тодоренко уехала с семьей из РФ. Сегодня в своем блоге знаменитость сообщила, что ее поездка связана с работой.

Регина принимает участие в проекте, который отнимает много сил и времени.

«Всю неделю у меня съемки по 16 часов, сон по 4-5. Времени «гулять» нет совсем. Но! Есть йога совместно с мужем и элементы силовых тренировок», — добавила ведущая.

Напомним, 5 декабря 2018 года у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын Михаил, в июле 2022 года на свет появился второй сын пары Мирослав.

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Пригожин назвал любимые песни о Великой Отечественной войне
Продюсер Пригожин назвал «Темную ночь» и «Журавли» любимыми военными песнями
06 мая 2025, 19:35

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Продюсер Иосиф Пригожин перечислил любимые песни о Великой Отечественной войне. В беседе с изданием «Взгляд» он назвал композиции «Темная ночь» и «Журавли».
По мнению Пригожина, в то время писались выдающиеся песни — шедевры. Продюсер подчеркнул, что вырос на военных фильмах.

Он также рассказал о предпочтениях певицы Валерии. По словам Пригожина, супруга любит исполнять такие военные песни, как «Синий платочек», «Гляжу в озера синие» и «С чего начинается Родина».

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Юлия Ковальчук сделала заявление об отношениях с Чумаковым на фоне скандала
Певица Ковальчук назвала отношения с Чумаковым табу для всех
06 мая 2025, 19:12

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Инстаграм* @juliakovalchuk)

Юлия Ковальчук заявила, что считает свои личные отношения с мужем Алексеем Чумаковым «табу для всех» и не обсуждает их с посторонними людьми. Об этом она рассказала «Пятому каналу».
«Никто не знает о ней! Просто мы повествуем о том, что это нормально, ведь мы взрослые люди. Мне кажется, что для того, чтобы семейная пара существовала без тайн, и это было комфортно обоим, дома должна быть такая атмосфера, чтобы можно было поговорить абсолютно обо всем», — отметила певица.

По словам Ковальчук, для нее стал неожиданным ажиотаж, который начался вокруг их пары после интервью. Юлия подчеркнула, что на фоне этого скандала они с супругом «стали еще ближе».

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Цены начинаются от 200 тысяч рублей: экс-жена Техника зарабатывает на рекламе в соцсетях после смерти рэпера
Экс-жена Техника подняла цену на рекламу до 450 тысяч рублей после смерти рэпера
06 мая 2025, 18:22

Ева Карицкая с сыном (фото: Instagram* @eva_karitskaya)

Бывшая жена рэпера Паши Техника подняла цену на рекламу в социальных сетях после его смерти. Об этом информирует Super.ru.
Ева Карицкая завела Telegram-канал только в начале весны. Довольно быстро ей удалось собрать большую аудиторию благодаря информации про Пашу Техника. На сегодняшний день на нее подписано 650 тысяч человек.

Как сообщает Super.ru, пост в Telegram-канале экс-жены рэпера обойдется в 350 тыс рублей, если его не будут «перекрывать» другими публикациями в течение 24 часов. Место в блоге на двое суток обойдется в 450 тыс рублей. Стоимость рекламы в другой соцсети Карицкой варьируется от 200 до 400 тыс рублей.

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Расторгуев рассказал, как ослушался врачей и вышел на сцену
Николай Расторгуев не смог отказаться от концерта, несмотря на сложную операцию
06 мая 2025, 18:17

Николай Расторгуев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Николай Расторгуев рассказал, как не послушался врачей и вышел на сцену. Певец долгие годы боролся с прогрессирующей болезнью почек.
Артисту потребовалась пересадка органа. Сложная операция была сделана весной 2009 года, а уже в июне Николай вышел на сцену. Хотя врачи запретили ему выступать в течение полугода.

«Я решил рискнуть, это был День России, и наша группа была заявлена. Подвести зрителей и свою команду я не мог. И пришлось, как вы говорите, выступать в экстремальных условиях. Но лично для меня такие риски была оправданны, поскольку для артиста никого важнее его публики нет», — приводит слова певца Общественная служба новостей.
Расторгуев отметил, что после концерта ему по настоянию врачей пришлось пройти дополнительное обследование.

Ранее певец негативно отреагировал на идею о переименовании улицы в Пермском крае в его честь. 68-летний артист назвал инициативу перебором. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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