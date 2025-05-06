Юлия Ковальчук сделала заявление об отношениях с Чумаковым на фоне скандала

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Инстаграм* @juliakovalchuk)
Юлия Ковальчук заявила, что считает свои личные отношения с мужем Алексеем Чумаковым «табу для всех» и не обсуждает их с посторонними людьми. Об этом она рассказала «Пятому каналу».
«Никто не знает о ней! Просто мы повествуем о том, что это нормально, ведь мы взрослые люди. Мне кажется, что для того, чтобы семейная пара существовала без тайн, и это было комфортно обоим, дома должна быть такая атмосфера, чтобы можно было поговорить абсолютно обо всем», — отметила певица.
По словам Ковальчук, для нее стал неожиданным ажиотаж, который начался вокруг их пары после интервью. Юлия подчеркнула, что на фоне этого скандала они с супругом «стали еще ближе».
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова