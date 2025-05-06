Тодоренко работает на износ на последних сроках беременности

Регина Тодоренко (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)
На прошлой неделе стало известно, что Регина Тодоренко ждет третьего ребенка. Ведущая официально еще не подтвердила эту информацию, однако, как сообщают инсайдеры, данные о ее беременности правдивы. Об этом же рассказала и певица Валерия.
Недавно Тодоренко уехала с семьей из РФ. Сегодня в своем блоге знаменитость сообщила, что ее поездка связана с работой.
Регина принимает участие в проекте, который отнимает много сил и времени.
Напомним, 5 декабря 2018 года у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын Михаил, в июле 2022 года на свет появился второй сын пары Мирослав.
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*Запрещен в РФ
Регина принимает участие в проекте, который отнимает много сил и времени.
«Всю неделю у меня съемки по 16 часов, сон по 4-5. Времени «гулять» нет совсем. Но! Есть йога совместно с мужем и элементы силовых тренировок», — добавила ведущая.
Напомним, 5 декабря 2018 года у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын Михаил, в июле 2022 года на свет появился второй сын пары Мирослав.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова