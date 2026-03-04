«Клевета»: жена Харламова нервно отреагировала на слова Дорохова о ее беременности

04 марта 2026, 11:17

Катерина Ковальчук нервно отреагировала на слова Дорохова о ее беременности

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук (Фото: Инстаграм*/garikkharlamov)

Жена резидента Comedy Club Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук, эмоционально отреагировала на слова комика Дениса Дорохова о ее беременности. При этом она не опровергла эту информацию, но отметила, что семья не делала никаких официальных заявлений.





Ранее на премии «Новое Радио AWARDS 2026» комик, как близкий друг пары, проговорился, что Харламов и Ковальчук станут родителями. Одна из журналисток сказала Дорохову, что увидела актрису с округлившимся животом.

«Все это пока втайне. Дети – это прекрасно. <…> Конечно, Гарик переживает. Пол ребенка он мне еще не называл. Это их личная история», — ответил ей он.

«Я не знаю, что там имел в виду Денис, и особенно, что имел в виду журналист, который говорит о том, что мы с Гариком что-то заявляли, потому что мы ничего не заявляли, это клевета», — поделилась Катерина с Super.