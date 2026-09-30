«Тратят энергию»: Николай Басков раскрыл, как относится к хейтерам
Николай Басков рассказал, что перестал болезненно воспринимать хейт в соцсетях
Народный артист России Николай Басков объяснил, почему не вступает в конфликты с хейтерами. Его слова приводит kp.ru.
Басков признался, что в последнее время перестал воспринимать негативные комментарии в социальных сетях в свой адрес.
«В последние годы меня не задевает хейт. Я ведь не знаю этих людей», — отметил он.Певец считает, что пользователи, которые пишут другим гадости в интернете, в первую очередь расходуют на этот негатив собственную энергию. Артист объяснил, что даже не пытается вступать с такими людьми в конфликт.
Николай добавил, что даже не удаляет негативные комментарии со своих аккаунтов в социальных сетях. Он оставляет такие высказывания, поскольку считает, что они отражают внутреннее состояние и душу того, кто их оставил.