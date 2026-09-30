«Тратят энергию»: Николай Басков раскрыл, как относится к хейтерам

30 сентября 2026, 12:53

Николай Басков рассказал, что перестал болезненно воспринимать хейт в соцсетях

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

Народный артист России Николай Басков объяснил, почему не вступает в конфликты с хейтерами. Его слова приводит kp.ru.





Басков признался, что в последнее время перестал воспринимать негативные комментарии в социальных сетях в свой адрес.

«В последние годы меня не задевает хейт. Я ведь не знаю этих людей», — отметил он.