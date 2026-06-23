Клиника Елены Малышевой увеличила прибыль почти в семь раз по итогам 2025 года

23 июня 2026, 15:28

Медицинский бизнес Елены Малышевой принес более 11 млн рублей прибыли за год

Елена Малышева (Фото: Instagram* / @malysheva.live)

Телеведущая и врач Елена Малышева продолжает успешно развивать собственный медицинский бизнес. Как выяснил «Звездач», ООО «Медицинский центр Елены Малышевой», расположенное в Москве, по итогам 2025 года продемонстрировало заметный рост финансовых показателей.