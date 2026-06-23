Клиника Елены Малышевой увеличила прибыль почти в семь раз по итогам 2025 года
Телеведущая и врач Елена Малышева продолжает успешно развивать собственный медицинский бизнес. Как выяснил «Звездач», ООО «Медицинский центр Елены Малышевой», расположенное в Москве, по итогам 2025 года продемонстрировало заметный рост финансовых показателей.
Клиника специализируется на диагностике, лечении и оказании медицинской помощи по различным направлениям. Согласно данным компании, самой Малышевой принадлежит 35% бизнеса, остальная доля распределена между партнёрами.
По итогам прошлого года выручка медицинского центра составила 439 миллионов рублей, сохранившись примерно на уровне 2024 года. При этом чистая прибыль выросла значительно — с 1,7 миллиона до 11,7 миллиона рублей.
За время работы компания участвовала лишь в нескольких судебных разбирательствах, которые на сегодняшний день завершены. Также известно, что в 2025 году центр перечислил более 30 миллионов рублей налогов и страховых взносов. Текущая задолженность перед налоговыми органами составляет около одной тысячи рублей, что не выглядит существенным для бизнеса с многомиллионным оборотом.
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