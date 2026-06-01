«С легкостью бабочки впорхнула в 53»: Королева сделала себе необычный подарок в день рождения
Певица Наташа Королева рассказала о похудении на пять килограммов в свой день рождения. Артистке 31 мая исполнилось 53 года.
Королева худеет с помощью аналога препарата «Оземпик», который ей назначил врач-эндокринолог. Исполнительница также пересмотрела рацион, стала контролировать порции и увеличила физическую активность. Она подчеркнула, что чудес не бывает и без ограничений хороших результатов не добиться.
«Я сделала лучший подарок себе на день рождения — минус 5 кг! С легкостью бабочки впорхнула в свои 53», — поделилась знаменитость в соцсетях.Решение заняться собой звезда приняла после рекомендаций супруга. Сергей Глушко (Тарзан) посоветовал ей похудеть ради здоровья, что, по словам Королевой, не обидело, а наоборот, дало дополнительную мотивацию.