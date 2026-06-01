«С легкостью бабочки впорхнула в 53»: Королева сделала себе необычный подарок в день рождения

01 июня 2026, 21:42

Певица Наташа Королева похудела на 5 кг к своему 53-летию

Наташа Королева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Наташа Королева рассказала о похудении на пять килограммов в свой день рождения. Артистке 31 мая исполнилось 53 года.





Королева худеет с помощью аналога препарата «Оземпик», который ей назначил врач-эндокринолог. Исполнительница также пересмотрела рацион, стала контролировать порции и увеличила физическую активность. Она подчеркнула, что чудес не бывает и без ограничений хороших результатов не добиться.





«Я сделала лучший подарок себе на день рождения — минус 5 кг! С легкостью бабочки впорхнула в свои 53», — поделилась знаменитость в соцсетях.