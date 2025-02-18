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Едва не умер на сцене: почему Юрию Куклачеву было «весело умирать» и как он живет после перенесенного инфаркта

Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)

Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)

12 апреля 2024 года Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт. Все случилось во время шоу, которое было приурочено к 75-летию артиста. Позднее Юрий признался, что проблемы с сердцем начались после пандемии коронавируса.
Сначала его случай признали безнадежным, практически все врачи смирились со смертью пациента. Однако свершилось чудо — других причин никто назвать не может до сих пор — и Юрий Куклачев выжил, а потом успешно прошел реабилитацию.

Теперь артист называет 12 апреля «двойным днем рождения». Тогда у него остановилось сердце.

Побывал на том свете

Диагноз Юрия Куклачева — обширнейший инфаркт миокарда. Такая форма — наиболее тяжелый вариант изменений в сердце. Обычно больные умирают. Однако судьба смилостивилась над Куклачевым, что стало приятной неожиданностью для врачей.

Случай был тяжелый. Молодому медику, ответственному за лечение Юрия, опытные коллеги посоветовали отключить артиста. Все вокруг были уверены, что усилия напрасны и запустить сердце снова не выйдет.

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Однако лечащий врач продолжил бороться за жизнь артиста. Он провел операцию, хотя жить Куклачеву оставалось несколько минут, и не было времени даже на то, чтобы сделать наркоз. Медик прибегнул к тому, на что раньше никто не осмеливался: установил пять стентов без наркоза, через небольшой разрез. Это заняло три часа.

Во время операции сердце Юрия остановилось. К слову, артист находился в сознании и ощущал себя так, словно попал в детство. Моменты юности стали проноситься перед глазами, а пережитые эмоции вернулись еще более яркими.

«Три часа я гулял по детству. Бегал по лужам. Как я купался. Как мы запруды делали. Три часа я проживал там, где был здоровый, сильный, крепкий, молодой. И это сердечко с собой туда забрал», — откровенничал Куклачев.

Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)


Юрию стало плохо еще в начале спектакля. Это произошло после того, как он выехал на велосипеде с кошками. Артист делал так в молодости, когда выступал в цирке. Следующий трюк — прыжок с шариком на перше (длинном шесте для акробатических трюков).

Куклачев думал, что все пройдет как обычно. Однако Юрию во время исполнения номера пришлось испытать невыносимую боль, которая только нарастала. Когда во время перерыва артист заглянул в гримерку, то взял свою дочь Екатерину за руку и сказал: «Ну все...».

Девушка не знала, как понимать эти слова. Глядя на своего папу, она видела, что он ужасно себя чувствует. Странное поведение усилило беспокойство. Снова обратившись к отцу, Екатерина услышала просьбу вызвать скорую. Так она и поступила.

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Выяснилось, что приступ у Юрия случился 40 минут назад. После него он выполнил два акробатических номера и продолжал оставаться в сознании. Стоит подчеркнуть, что полчаса — максимальный срок, за который человеку можно оказать помощь при инфаркте. А Юрий Куклачев все это время находился на сцене.

Такое иногда происходит. Но так редко, что подобные истории сравнимы с настоящим чудом. В машине скорой помощи Юрий начал терять сознание.

«Было ощущение, что ты уходишь, темнота. И только рука, которая держала, меня спасала. Ты всем расскажи, что, если кому-то плохо, обязательно надо держать за руку», — уточнял Куклачев.

У коллеги артиста, клоуна Енгибарова, когда-то случилась трехдневная кома. Мать все это время сжимала его руки. Люди все твердили ей, что три дня — максимум, пора принять кончину сына. Однако клоун открыл глаза и поделился, что лишь рука матери помогла ему выкарабкаться. Она показала ему дорогу домой, напомнила, где его ждут.

Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)

Восстановление после инфаркта

Дочь приехала к Юрию Куклачеву в больницу через три дня после инцидента. С собой она привезла оберег в виде лошади собственного изготовления. Артист с трудом говорил, но он все равно пытался это делать. За короткие минуты общения с дочерью он успел о многом ей поведать

Куклачев радовался тому, что остался в живых. Он отмечал, что умирать — это очень весело. Говорил, что человек чаще всего уходит из жизни тихо, никто затем не узнает подробностей. А Юрий все запомнил и не мог дождаться, чтобы рассказать об увиденном всему миру.

Как только Куклачев очнулся, его сознанием завладели мысли о работе. Он просил дочь как можно чаще присылать видео о том, что происходит в театре. Его волновало все: чем занимаются кошки и артисты, состояние зрительного зала, мысли коллег о его возвращении.

Без сомнения, Юрия ждали все. Здоровье артиста беспокоило не только его родных, но и огромное количество соотечественников и людей за пределами России. Куклачев не мог дождаться момента, когда сможет пообщаться с ними. Показать, что с ним все хорошо. Обрадовать новыми выступлениями.

Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)


Однако с выходом на сцену пришлось повременить. Юрия ждал долгий путь реабилитации. Сразу после выписки — несколько недель в санатории. Потом строгая диета, уменьшение физических нагрузок, множество лекарств. Медики рекомендуют дыхательную гимнастику и пешие прогулки.

Врачей артист всегда слушал. Если специалист советовал закачивать определенную мышцу, Юрий Дмитриевич делал это, причем иногда с чрезмерным фанатизмом.

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Несмотря на возраст, Куклачев никогда не страшился физической активности и брал на себя такие нагрузки, с которыми не каждый молодой человек смог бы справиться.

После перенесенного инфаркта артист изменил свое обычное расписание. Ранее Юрий вставал в пять утра и делал зарядку на улице. Теперь ритм стал иным. Учитывая, что Куклачев очень активный человек, ему такая перестройка дается тяжело.

Даже в первые дни после выписки Куклачев не принимал ни от кого помощи. У артиста никогда не было домработницы, он сам готовил, прибирался и стирал вместе со своей супругой. Кстати, пока Юрий находился в больнице, его очень вкусно кормили.

«Меня тут кормят хорошо, ты теперь подумай, как меня баловать надо», — говорил он своей возлюбленной.

Елена Куклачева и Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)


За своим рационом Куклачев следит с 50 лет. Он приверженец раздельного питания. Это методика, предполагающая, что человек будет употреблять определенные продукты, и учитывать как они будут взаимодействовать друг с другом в процессе пищеварения. Для этого нужно изучать химический состав каждого ингредиента.

«Мне дали пожить для того, чтобы я исполнил свою миссию. Хорошо себя чувствую, видите. Полностью трудно сказать [про восстановление], но уже начал выступать», — рассказал о своем здоровье артист.

В настоящее время Куклачев хорошо себя чувствует. Однако у него есть множество ограничений — к примеру, нельзя ничего поднимать. Несмотря на благоприятный исход операции и реабилитацию, здоровье Юрия все еще под угрозой, поскольку атеросклероз, которым он страдает, — это хроническое заболевание.

Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)


Сейчас ключевая обязанность артиста перед самим собой и перед родными — внимательно относиться к своему здоровью. Куклачев придерживается обширной лекарственной терапии и постоянно проходит обследования.

Еще Юрий рассказал об интересной детали своей реабилитации. Выяснилось, что последствия инфаркта он устранял спиртом, вдыхая его пары.

«Когда меня привезли после операции, говорю: «Дайте мне салфетку со спиртом». — «Зачем?». Я говорю: «Дайте скорее». Они мне дали. У меня в легких уже вода была, я захлебывался. Взял, отодвинул кислородную такую штучку — и туда спирт нюхать. Понюхал одну, вторую, потому что пары спирта благоприятно действуют на легкие. Лучше пока ничего не придумано», — откровенничал Куклачев.

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В дом беременной Мишель Киган и ее мужа проникли грабители
20 февраля 2025, 13:58

Фото: iStock/AndreyPopov

Грабители проникли в особняк 37-летней британской актрисы Мишель Киган и ее мужа Марка Райта. Супруги смогли спрятаться в спальне и даждаться приезда полиции.
По данным Daily Mail, пара проживает в особняке примерной стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Накануне около 18:00 по местному времени они услышали звук разбивающегося стекла. На площадке перед бассейном Райт увидел четверых мужчин в балаклавах.

Тогда Киган и Райт не стали оказывать сопротивление разбойникам и спрятались в спальне, вызвав полицию. При этом дом оснащен современной системой охраны, и грабители испугались, когда заработала сирена и сбежали. Украсть они ничего не успели.

«Мишель и Марк рады, что никто из них не пострадал, но это был травмирующий опыт для обоих. Марк поступил разумно и остался с женой, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Они дождались приезда полиции, прежде чем покинуть спальню. Это был ужасный опыт, особенно для беременной женщины. Они, по понятным причинам, потрясены случившимся», — говорится в статье.

При этом полиция считает, что в дом ворвались профессионалы, которые надеялись на крупный куш. При этом Марк, увидев грабителей в камеру, первым делом позаботился о защите своей беременной супруги.

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Не смогла родить миллионеру и оказалась на улице: куда пропала Анна Горшкова из сериала «Бедная Настя» и как увела жениха у Кабаевой
20 февраля 2025, 13:55

Анна Горшкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Анна Горшкова, известная благодаря роли крепостной Полины в сериале «Бедная Настя», до сих пор не нашла свою любовь. Известно, что однажды она увела жениха у гимнастки Алины Кабаевой и крутила роман с 80-летним мужчиной. Подробнее о личной жизни артистки расскажет «Радио 1».

Начало карьеры и жизнь в Париже



Анна начала свою карьеру в модельном бизнесе в Париже, где добилась значительных успехов. Она окончила престижную школу в Москве с углубленным изучением математики и иностранных языков. В 14 лет ее заметили в модельном мире, и вскоре она подписала контракт с агентством. Через два года она оказалась в Париже, но жесткие условия работы и эксплуатация в индустрии разочаровали ее. Вернувшись домой, Горшкова решила сосредоточиться на учебе и успешно поступила на факультет социологии.

Во время учебы продюсеры сериала «Бедная Настя» проводили кастинги на роль крепостной Полины Пеньковой, завистницы главной героини. В поисках подходящей актрисы кастинг-директора просмотрели тысячи кандидаток, но ни одна из них не соответствовала требованиям для этой сложной и многогранной роли. Полина должна была быть одновременно нежной и сильной, и такую актрису было трудно найти.

Продюсеры рассматривали не только актрис, но и сотрудниц модельных агентств. Среди множества фотографий моделей их внимание привлекла Анна Горшкова. Сочетание ангельской невинности и демонического обаяния в ее образе поразило продюсеров, и они сразу утвердили Анну на роль Полины Пеньковой.

Анна Горшкова (Фото: кадр из фильма «Бедная Настя»)

Сериал стал невероятно успешным и принес Горшковой мгновенную славу, открыв двери к новым предложениям от режиссеров. Благодаря «Бедной Насте» актриса позже снялась в проектах с такими известными артистами, как Дмитрий Дюжев, Данила Страхов, Марина Александрова и Виктор Вербицкий.

Известность и многочисленные романы


Кроме съемок в фильмах, перед Горшковой открылись возможности участвовать в светских мероприятиях, давать интервью и появляться в телешоу, где она знакомилась с влиятельными фигурами киноиндустрии.

В 2006 году актриса начала встречаться с бизнесменом Шалвой Муселиани, которого связывали слухи о романе с чемпионкой мира по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. Несмотря на спекуляции, Горшкова настаивала, что между ними лишь дружеские отношения.

После успеха в карьере актриса завела роман с Михаилом Борщевым, влиятельным главой «ЦентрГаза», который был старше её на 15 лет. Пара отпраздновала свадьбу в Монако, удивив гостей роскошной церемонией. Однако их брак продлился всего два года и завершился громким разводом. Разногласия возникли из-за различных жизненных планов: Горшкова не хотела становиться домохозяйкой и матерью, в то время как Борщев мечтал о детях. В ходе одной из ссор он даже выгнал актрису из своего дома на Рублевке.

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После разрыва Горшковой с миллионером в прессе появились слухи о её связи с известным режиссёром Станиславом Говорухиным, который был на 47 лет старше актрисы.

В последние годы Горшкова стала реже сниматься в кино, но увлеклась музыкой и пением, сотрудничая с музыкантами Артуром Бэстом и Яном Осиным. Личную жизнь актриса старается держать в тайне.

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«Не могла дышать»: Кудрявцева «согласилась на треш» на съемках шоу «Жестокие игры»
Кудрявцева ударилась спиной и не могла дышать на съемках в Аргентине
20 февраля 2025, 13:49

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева ударилась спиной на съемках в Аргентине, а потом не могла дышать некоторое время. О произошедшем теледива рассказала в личном блоге.
«Я до сих пор не понимаю, как я согласилась на этот треш. Каждый день были ужасающие состязания на время. Здесь, кстати, обрывается видео. Потому как я так ударилась спиной, что не могла дышать какое-то время», — поделилась артистка.
Речь шла о съемках шоу «Жестокие игры» в 2010 году, когда Кудрявцева получила травму при прохождении испытания. Мужество ведущей поразило ее коллег по цеху. В частности, певицу Наташу Королеву.

«Да, Лера! Вот такого я от тебя не ожидала», — писала Королева.
Ранее стало известно о судьбе телеведущего Александра Гордона.

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«Отпускаю эту муть»: Елена Ксенофонтова неожиданно высказалась после развода с мужем-адвокатом
20 февраля 2025, 13:16

Елена Ксенофонтова (Фото: Telegram @ElenaKsenofontovaofficial)

Актриса Елена Ксенофонтова накануне ошарашила поклонников заявлением о своем разводе.
В 2022 году актриса сообщила, что вновь обрела счастье. Однако она не делилась с подписчиками подробностями личной жизни. А накануне стало известно, что Ксенофонтова развелась с третьим мужем Алексеем Куликовым. Причину она называть не стала.

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду. Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — рассказала актриса в интервью Леди.Mail.

При этом она уточнила, что развод прошел вполне гладко и без деления имущества.

«Разбирая старые архивы, не нахожу я счастья в них. Нет, оно, конечно, было! Но скрыто под обломками обид. Все, что со мной происходило, имело смысл. Опыт. Путь. Но, слава Богу, все отжило. Я отпускаю эту муть», — пост с таким содержанием выложила Елена в соцсети, сопроводив его фото, где ее взгляд устремлен в даль.

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Страсть к студенткам, алкоголизм и внебрачные дети: судьба телеведущего Александра Гордона
20 февраля 2025, 12:58

Александр Гордон (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

20 февраля российскому актеру, режиссеру и телеведущему Александру Гордону исполняется 60 лет. В своей профессиональной деятельности он отличается категоричностью и принципиальностью.
О непростой личной жизни, алкогольной зависимости и скандалах, связанных с именем Александра Гордона — в материале «Радио 1».

Биография


Александр Гарриевич Гордон родился 20 февраля 1964 года в Обнинске Калужской области. Его отец — писатель и художник Гарри Гордона, мать — медик Антонина Стрига. После развода родителей воспитанием мальчика занимался отчим Николай Чинин. Отец долгое время не поддерживал общение с сыном. Их отношения наладились, когда Александру исполнилось 19 лет.

Детство у мальчика было насыщенным, Гордон рос творческой личностью. По его словам, в пять лет он имел собственный театр кукол и даже давал представления, на которые собирались зрители. С малых лет Александр мечтал о карьере театрального режиссёра. После окончания школы он поступил в Щукинское театральное училище. В студенческие годы молодой человек совмещал учебу с работой монтировщиком и преподаванием в детском кружке.

Жизнь в США


Сразу после окончания учебного заведения начинающий актер приступил к работе. Его приняли в Театр-студию Рубена Симонова, однако здесь Александр прослужил только два года, а потом вместе с семьей уехал жить в США. Там он работал электриком и настройщиком кондиционеров, пока не устроился на русскоязычный канал ведущим.

Александр Гордон (Фото: кадр из передачи «Мужское / Женское»)

Заинтересовав продюсеров ТВ-6, Гордон стал автором программы «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Три года он жил на две страны, пока не решил вернуться в РФ окончательно, при этом сохранив за собой гражданство Соединенных Штатов.

Первый развод


После окончания Щукинского училища Гордон женился на журналистке Марии Бердниковой, а через год у супругов родилась дочь Анна. Молодая семья обосновалась в Чертаново. Вскоре они уехали в Америку, однако из-за взаимных претензий и непонимания брак распался. Бывшая жена и дочь остались в Штатах.

Карьера


В России телеведущий и режиссер на рубеже веков создал ряд программ, в том числе и «Собрание заблуждений». Этот проект собирал высокие рейтинги на протяжении длительного времени. Спустя время появилось политическое ток-шоу «Процесс», которое Гордон вел совместно с Владимиром Соловьевым.

В 2007 году Александр стал новым ведущим программы «Закрытый показ». Шоу получило популярность у публики и транслировалось до 2013 года.

В 2013 году на экраны вышли новые программы с участием ведущего — «Политика» и «За и против». В первой передаче соведущим Гордона стал журналист Петр Толстой, во второй — актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

Спустя год в паре с Юлией Барановской Александр начал вести ток-шоу «Мужское / Женское», где поднимались острые социальные вопросы.

Александр Гордон и Юлия Барановская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В феврале 2020 года на Первом канале стартовало шоу, в котором Александр Гарриевич выступил в привычной роли ведущего. Программа получила название «Док-ток».

Стоит отметить, что Гордон также появляется на экране в качестве актера и режиссера. Его наиболее известными режиссерскими работами стали фильмы «Пастух своих коров» и «Огни притона».

Осенью 2016 года Александр даже стал участником слепого прослушивания шоу «Голос». Он исполнил композицию In The Death Car. Ни один из судей не повернулся к Гордону. По словам Полины Гагариной, наставники, кроме Димы Билана, который искренне удивился, увидев Гордона, сразу поняли, кто поет у них за спиной. Телеведущий потом рассказал, что когда-то мечтал петь в ресторанах, но один музыкальный критик отметил: его голос похож на урчащий холодильник.

Многочисленные разводы


После первого развода Александр Гордон начал роман с актрисой Наной Кикнадзе. Хотя он сделал ей предложение, до свадьбы дело не дошло — регулярные ссоры привели к разрыву спустя семь лет отношений.

В 36 лет телеведущий встретил 20-летнюю студентку Катю Прокофьеву, на которой через время женился. Но этот союз долго не продлился: отец Александра не принял невестку, а сам он начал воспринимать амбиции супруги как корысть. Сама Екатерина была недовольна алкогольной зависимостью мужа.

В 2011 году Гордон женился на 18-летней Нине. Влюбленные сыграли тайную свадьбу. Однако и их отношениям вскоре пришел конец после того, как у Гордона родилась внебрачная дочь от журналистки Елены Пашковой. В итоге в 2012 году пара развелась.

В 2014 Александр снова нашёл счастье с 20-летней студенткой Нозанин Абдулвасиевой. Журналист не первый раз видел Нозанин: когда ей было 10 лет, дедушка приводил её в мастерскую на Красной Пресне, где озвучивал свой фильм Гордон. Спустя шесть лет пара разошлась. В семье родилось двое детей: Александра и Фёдор.

Алкогольная зависимость


Телеведущий не скрывает, что у него есть проблемы с алкоголем.

«Если рассуждать по врачебным меркам, то да, конечно, я страдаю от алкоголизма. Но я какой-то социализированный алкоголик, потому что работаю как псих. Недавно проходил полное обследование организма. Кроме возрастных изменений, все в порядке. Были времена, когда я выпивал по две бутылки коньяка в день, но такие дни, слава Богу, закончились. Я пью на работе и не скрываю этого никогда. Как это выглядит? Выхожу за кулисы, там стоит маленький стаканчик белого вина, я делаю глоток и возвращаюсь», — рассказал Гордон в одном из интервью.

В начале нового сезона шоу «Док-ток» журналист извинился перед публикой за свое появление в программе в состоянии алкогольного опьянения. Ведущий сообщил, что обратился за помощью к специалистам и заверил, что сложный период в его жизни, когда алкоголь был проблемой, остался позади.

Пятый брак


В 2018 году Александр Гордон познакомился со студенткой Государственного музыкально-педагогического института Софией Каландадзе, арфисткой, с которой он выступал на фестивале в Елабуге.

Спустя четыре года в возрасте 58 лет Гордон тайно женился на 20-летней Софии. В мае того же года пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, и теперь они не скрывают свою семейную жизнь.

Скандалы


С 2014 года Александр в студии программы «Мужское / Женское» часто становился участником скандалов. В одном из эпизодов журналист накинул капроновые колготки на шеи героев шоу, пытаясь осудить женщину, которая привязывала ребенка к кровати. В другом выпуске Гордон поцеловал ногу гостье в эфире.

Никита Кологривый (Фото: кадр из передачи «Закрытый показ»)

Также у ведущего был конфликт с актером Никитой Кологривым. Молодой артист, который ранее критиковал некоторых коллег, покинул студию программы «Закрытый показ» после того, как Гордон раскритиковал его за уклончивый ответ на вопрос о сериале «Подельники».

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