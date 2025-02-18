Едва не умер на сцене: почему Юрию Куклачеву было «весело умирать» и как он живет после перенесенного инфаркта

Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)
12 апреля 2024 года Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт. Все случилось во время шоу, которое было приурочено к 75-летию артиста. Позднее Юрий признался, что проблемы с сердцем начались после пандемии коронавируса.
Сначала его случай признали безнадежным, практически все врачи смирились со смертью пациента. Однако свершилось чудо — других причин никто назвать не может до сих пор — и Юрий Куклачев выжил, а потом успешно прошел реабилитацию.
Теперь артист называет 12 апреля «двойным днем рождения». Тогда у него остановилось сердце.
Побывал на том светеДиагноз Юрия Куклачева — обширнейший инфаркт миокарда. Такая форма — наиболее тяжелый вариант изменений в сердце. Обычно больные умирают. Однако судьба смилостивилась над Куклачевым, что стало приятной неожиданностью для врачей.
Случай был тяжелый. Молодому медику, ответственному за лечение Юрия, опытные коллеги посоветовали отключить артиста. Все вокруг были уверены, что усилия напрасны и запустить сердце снова не выйдет.
Однако лечащий врач продолжил бороться за жизнь артиста. Он провел операцию, хотя жить Куклачеву оставалось несколько минут, и не было времени даже на то, чтобы сделать наркоз. Медик прибегнул к тому, на что раньше никто не осмеливался: установил пять стентов без наркоза, через небольшой разрез. Это заняло три часа.
Во время операции сердце Юрия остановилось. К слову, артист находился в сознании и ощущал себя так, словно попал в детство. Моменты юности стали проноситься перед глазами, а пережитые эмоции вернулись еще более яркими.
Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)
Юрию стало плохо еще в начале спектакля. Это произошло после того, как он выехал на велосипеде с кошками. Артист делал так в молодости, когда выступал в цирке. Следующий трюк — прыжок с шариком на перше (длинном шесте для акробатических трюков).
Куклачев думал, что все пройдет как обычно. Однако Юрию во время исполнения номера пришлось испытать невыносимую боль, которая только нарастала. Когда во время перерыва артист заглянул в гримерку, то взял свою дочь Екатерину за руку и сказал: «Ну все...».
Девушка не знала, как понимать эти слова. Глядя на своего папу, она видела, что он ужасно себя чувствует. Странное поведение усилило беспокойство. Снова обратившись к отцу, Екатерина услышала просьбу вызвать скорую. Так она и поступила.
Выяснилось, что приступ у Юрия случился 40 минут назад. После него он выполнил два акробатических номера и продолжал оставаться в сознании. Стоит подчеркнуть, что полчаса — максимальный срок, за который человеку можно оказать помощь при инфаркте. А Юрий Куклачев все это время находился на сцене.
Такое иногда происходит. Но так редко, что подобные истории сравнимы с настоящим чудом. В машине скорой помощи Юрий начал терять сознание.
У коллеги артиста, клоуна Енгибарова, когда-то случилась трехдневная кома. Мать все это время сжимала его руки. Люди все твердили ей, что три дня — максимум, пора принять кончину сына. Однако клоун открыл глаза и поделился, что лишь рука матери помогла ему выкарабкаться. Она показала ему дорогу домой, напомнила, где его ждут.
Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)
Восстановление после инфарктаДочь приехала к Юрию Куклачеву в больницу через три дня после инцидента. С собой она привезла оберег в виде лошади собственного изготовления. Артист с трудом говорил, но он все равно пытался это делать. За короткие минуты общения с дочерью он успел о многом ей поведать
Куклачев радовался тому, что остался в живых. Он отмечал, что умирать — это очень весело. Говорил, что человек чаще всего уходит из жизни тихо, никто затем не узнает подробностей. А Юрий все запомнил и не мог дождаться, чтобы рассказать об увиденном всему миру.
Как только Куклачев очнулся, его сознанием завладели мысли о работе. Он просил дочь как можно чаще присылать видео о том, что происходит в театре. Его волновало все: чем занимаются кошки и артисты, состояние зрительного зала, мысли коллег о его возвращении.
Без сомнения, Юрия ждали все. Здоровье артиста беспокоило не только его родных, но и огромное количество соотечественников и людей за пределами России. Куклачев не мог дождаться момента, когда сможет пообщаться с ними. Показать, что с ним все хорошо. Обрадовать новыми выступлениями.
Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)
Однако с выходом на сцену пришлось повременить. Юрия ждал долгий путь реабилитации. Сразу после выписки — несколько недель в санатории. Потом строгая диета, уменьшение физических нагрузок, множество лекарств. Медики рекомендуют дыхательную гимнастику и пешие прогулки.
Врачей артист всегда слушал. Если специалист советовал закачивать определенную мышцу, Юрий Дмитриевич делал это, причем иногда с чрезмерным фанатизмом.
Несмотря на возраст, Куклачев никогда не страшился физической активности и брал на себя такие нагрузки, с которыми не каждый молодой человек смог бы справиться.
После перенесенного инфаркта артист изменил свое обычное расписание. Ранее Юрий вставал в пять утра и делал зарядку на улице. Теперь ритм стал иным. Учитывая, что Куклачев очень активный человек, ему такая перестройка дается тяжело.
Даже в первые дни после выписки Куклачев не принимал ни от кого помощи. У артиста никогда не было домработницы, он сам готовил, прибирался и стирал вместе со своей супругой. Кстати, пока Юрий находился в больнице, его очень вкусно кормили.
Елена Куклачева и Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)
За своим рационом Куклачев следит с 50 лет. Он приверженец раздельного питания. Это методика, предполагающая, что человек будет употреблять определенные продукты, и учитывать как они будут взаимодействовать друг с другом в процессе пищеварения. Для этого нужно изучать химический состав каждого ингредиента.
В настоящее время Куклачев хорошо себя чувствует. Однако у него есть множество ограничений — к примеру, нельзя ничего поднимать. Несмотря на благоприятный исход операции и реабилитацию, здоровье Юрия все еще под угрозой, поскольку атеросклероз, которым он страдает, — это хроническое заболевание.
Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)
Сейчас ключевая обязанность артиста перед самим собой и перед родными — внимательно относиться к своему здоровью. Куклачев придерживается обширной лекарственной терапии и постоянно проходит обследования.
Еще Юрий рассказал об интересной детали своей реабилитации. Выяснилось, что последствия инфаркта он устранял спиртом, вдыхая его пары.
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Теперь артист называет 12 апреля «двойным днем рождения». Тогда у него остановилось сердце.
Побывал на том светеДиагноз Юрия Куклачева — обширнейший инфаркт миокарда. Такая форма — наиболее тяжелый вариант изменений в сердце. Обычно больные умирают. Однако судьба смилостивилась над Куклачевым, что стало приятной неожиданностью для врачей.
Случай был тяжелый. Молодому медику, ответственному за лечение Юрия, опытные коллеги посоветовали отключить артиста. Все вокруг были уверены, что усилия напрасны и запустить сердце снова не выйдет.
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Однако лечащий врач продолжил бороться за жизнь артиста. Он провел операцию, хотя жить Куклачеву оставалось несколько минут, и не было времени даже на то, чтобы сделать наркоз. Медик прибегнул к тому, на что раньше никто не осмеливался: установил пять стентов без наркоза, через небольшой разрез. Это заняло три часа.
Во время операции сердце Юрия остановилось. К слову, артист находился в сознании и ощущал себя так, словно попал в детство. Моменты юности стали проноситься перед глазами, а пережитые эмоции вернулись еще более яркими.
«Три часа я гулял по детству. Бегал по лужам. Как я купался. Как мы запруды делали. Три часа я проживал там, где был здоровый, сильный, крепкий, молодой. И это сердечко с собой туда забрал», — откровенничал Куклачев.
Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)
Юрию стало плохо еще в начале спектакля. Это произошло после того, как он выехал на велосипеде с кошками. Артист делал так в молодости, когда выступал в цирке. Следующий трюк — прыжок с шариком на перше (длинном шесте для акробатических трюков).
Куклачев думал, что все пройдет как обычно. Однако Юрию во время исполнения номера пришлось испытать невыносимую боль, которая только нарастала. Когда во время перерыва артист заглянул в гримерку, то взял свою дочь Екатерину за руку и сказал: «Ну все...».
Девушка не знала, как понимать эти слова. Глядя на своего папу, она видела, что он ужасно себя чувствует. Странное поведение усилило беспокойство. Снова обратившись к отцу, Екатерина услышала просьбу вызвать скорую. Так она и поступила.
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Выяснилось, что приступ у Юрия случился 40 минут назад. После него он выполнил два акробатических номера и продолжал оставаться в сознании. Стоит подчеркнуть, что полчаса — максимальный срок, за который человеку можно оказать помощь при инфаркте. А Юрий Куклачев все это время находился на сцене.
Такое иногда происходит. Но так редко, что подобные истории сравнимы с настоящим чудом. В машине скорой помощи Юрий начал терять сознание.
«Было ощущение, что ты уходишь, темнота. И только рука, которая держала, меня спасала. Ты всем расскажи, что, если кому-то плохо, обязательно надо держать за руку», — уточнял Куклачев.
У коллеги артиста, клоуна Енгибарова, когда-то случилась трехдневная кома. Мать все это время сжимала его руки. Люди все твердили ей, что три дня — максимум, пора принять кончину сына. Однако клоун открыл глаза и поделился, что лишь рука матери помогла ему выкарабкаться. Она показала ему дорогу домой, напомнила, где его ждут.
Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)
Восстановление после инфарктаДочь приехала к Юрию Куклачеву в больницу через три дня после инцидента. С собой она привезла оберег в виде лошади собственного изготовления. Артист с трудом говорил, но он все равно пытался это делать. За короткие минуты общения с дочерью он успел о многом ей поведать
Куклачев радовался тому, что остался в живых. Он отмечал, что умирать — это очень весело. Говорил, что человек чаще всего уходит из жизни тихо, никто затем не узнает подробностей. А Юрий все запомнил и не мог дождаться, чтобы рассказать об увиденном всему миру.
Как только Куклачев очнулся, его сознанием завладели мысли о работе. Он просил дочь как можно чаще присылать видео о том, что происходит в театре. Его волновало все: чем занимаются кошки и артисты, состояние зрительного зала, мысли коллег о его возвращении.
Без сомнения, Юрия ждали все. Здоровье артиста беспокоило не только его родных, но и огромное количество соотечественников и людей за пределами России. Куклачев не мог дождаться момента, когда сможет пообщаться с ними. Показать, что с ним все хорошо. Обрадовать новыми выступлениями.
Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)
Однако с выходом на сцену пришлось повременить. Юрия ждал долгий путь реабилитации. Сразу после выписки — несколько недель в санатории. Потом строгая диета, уменьшение физических нагрузок, множество лекарств. Медики рекомендуют дыхательную гимнастику и пешие прогулки.
Врачей артист всегда слушал. Если специалист советовал закачивать определенную мышцу, Юрий Дмитриевич делал это, причем иногда с чрезмерным фанатизмом.
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Несмотря на возраст, Куклачев никогда не страшился физической активности и брал на себя такие нагрузки, с которыми не каждый молодой человек смог бы справиться.
После перенесенного инфаркта артист изменил свое обычное расписание. Ранее Юрий вставал в пять утра и делал зарядку на улице. Теперь ритм стал иным. Учитывая, что Куклачев очень активный человек, ему такая перестройка дается тяжело.
Даже в первые дни после выписки Куклачев не принимал ни от кого помощи. У артиста никогда не было домработницы, он сам готовил, прибирался и стирал вместе со своей супругой. Кстати, пока Юрий находился в больнице, его очень вкусно кормили.
«Меня тут кормят хорошо, ты теперь подумай, как меня баловать надо», — говорил он своей возлюбленной.
Елена Куклачева и Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)
За своим рационом Куклачев следит с 50 лет. Он приверженец раздельного питания. Это методика, предполагающая, что человек будет употреблять определенные продукты, и учитывать как они будут взаимодействовать друг с другом в процессе пищеварения. Для этого нужно изучать химический состав каждого ингредиента.
«Мне дали пожить для того, чтобы я исполнил свою миссию. Хорошо себя чувствую, видите. Полностью трудно сказать [про восстановление], но уже начал выступать», — рассказал о своем здоровье артист.
В настоящее время Куклачев хорошо себя чувствует. Однако у него есть множество ограничений — к примеру, нельзя ничего поднимать. Несмотря на благоприятный исход операции и реабилитацию, здоровье Юрия все еще под угрозой, поскольку атеросклероз, которым он страдает, — это хроническое заболевание.
Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)
Сейчас ключевая обязанность артиста перед самим собой и перед родными — внимательно относиться к своему здоровью. Куклачев придерживается обширной лекарственной терапии и постоянно проходит обследования.
Еще Юрий рассказал об интересной детали своей реабилитации. Выяснилось, что последствия инфаркта он устранял спиртом, вдыхая его пары.
«Когда меня привезли после операции, говорю: «Дайте мне салфетку со спиртом». — «Зачем?». Я говорю: «Дайте скорее». Они мне дали. У меня в легких уже вода была, я захлебывался. Взял, отодвинул кислородную такую штучку — и туда спирт нюхать. Понюхал одну, вторую, потому что пары спирта благоприятно действуют на легкие. Лучше пока ничего не придумано», — откровенничал Куклачев.
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