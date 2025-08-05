Симоньян: весь доход от продаж новой книги будет направлен на помощь фронту
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что весь доход от продаж новой книги «В начале было Слово - в конце будет Цифра» она направит на помощь фронту. Об этом она сказала в интервью на телеканале «Москва 24».
Помимо этого, полученные деньги Симоньян направит на благотворительность и другим людям, которым нужна какая-либо помощь.
«Все деньги, которые я получу, лично я получу от этой книги, любые гонорары, авторские там, все на свете - они будут направлены на помощь другим людям и на помощь фронту, на благотворительность», — сказала журналистка.
В своем интервью Маргарита упомянула и своего мужа Тиграна Кеосаяна, который сейчас находится в коме после клинической смертьи. По словам Симоньян, до этих трагических событий ее семья только и жила данной книгой. Супруг нередко вносил в произведения правки совместно со свекровью Маргариты.
«Где он сейчас находится, я не знаю, но я вижу, что он это видит и знает и для него важно, что это всё-таки выйдет, потому что мы с ним считаем, что если эта книга хотя бы одного человека, хотя бы несколько человек приведёт к религии, заставит задуматься о своих поступках и заставит стать лучше, пока не поздно, то мы свои жизни уже прожили не зря. Я как автор, а мой муж как мой вдохновитель и редактор», — сказала Симоньян.