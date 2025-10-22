«Когда без финансирования, начинаются проблемы»: продюсер высказался о карьере певицы Славы

22 октября 2025, 20:28

Продюсер предупредил о трудностях в карьере Славы после расставания с Данилицким

Слава (Фото: Instagram* / @nastya_slava)

Продюсер Павел Рудченко считает, что карьера певицы Славы может столкнуться с трудностями после расставания с Анатолием Данилицким. Об этом сообщает портал «Страсти».





По его словам, именно Данилицкий финансово поддерживал артистку, помогая развивать творчество и укреплять позиции в шоу-бизнесе.





«Конечно, когда артист находится в свободном плавании, без финансирования, начинаются проблемы с творчеством, донесения творческого материала до аудитории. Когда Слава осталась без финансирования своих идей, то это сказалось на успехе», — отметил продюсер.