«Когда без финансирования, начинаются проблемы»: продюсер высказался о карьере певицы Славы
Продюсер Павел Рудченко считает, что карьера певицы Славы может столкнуться с трудностями после расставания с Анатолием Данилицким. Об этом сообщает портал «Страсти».
По его словам, именно Данилицкий финансово поддерживал артистку, помогая развивать творчество и укреплять позиции в шоу-бизнесе.
«Конечно, когда артист находится в свободном плавании, без финансирования, начинаются проблемы с творчеством, донесения творческого материала до аудитории. Когда Слава осталась без финансирования своих идей, то это сказалось на успехе», — отметил продюсер.Рудченко подчеркнул, что у певицы уже есть репутация и чёткая концепция, но для роста важно продолжать финансовую поддержку.