«Первые дни чисто из интереса»: Костенко призналась, что проверяет телефон Тарасова

22 октября 2025, 20:17

Костенко рассказала, как доверие в браке связано с паролями и телефонами

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

В соцсетях Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов обсуждали, нужно ли делиться паролями к личным устройствам.





По мнению Анастасии, после брака открытость в этом вопросе — важный элемент доверия.





«Я против паролей, потому что как показала практика — так сильно отстаивают свои типа границы и кричат о том, что телефон — это личное, люди, у которых есть что скрыть. Когда ты знаешь пароль человека — может, первые несколько дней, недель ты там посмотришь, чисто из интереса, чем живёт, что смотрит, а потом уже это неинтересно, потому что всё открыто, ты можешь в любой момент посмотреть. Любите, доверяйте друг другу и не обманывайте!», — заявила Костенко.