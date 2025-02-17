«Когда она меня поцеловала в губы, я испытал настоящий экстаз!»: Стас Костюшкин откровенно рассказал о возлюбленной

Стас Костюшкин (фото: Telegram @kostyushkin_team)
Стас Костюшкин предался воспоминаниям о школьной любви. Певец не понимает, что избранница тогда в нём нашла.
Артист всегда метал о большой и дружной семье. Однако найти своё счастье ему удалось только с третьей попытки. Сейчас он живёт со своей супругой Юлией, с которой воспитывает троих детей – сыновей Марка и Мирона, а также старшего сына Богдана от второго брака певца.
При этом Костюшкин признался, что никогда не был обделён женским вниманием. Первая любовь у него случилась ещё во время учёбы в школе.
Читайте также:
Заставил открыть рот: Стас Костюшкин сделал откровенное признание о насилии в детстве. Кто еще из звезд стал жертвой педофилов?
Распад «Чая вдвоем», измена первой жены и серьезная травма: драмы в жизни Стаса Костюшкина
Сделка с дьяволом, интервью Собчак и аресты имущества: как сейчас живет Моргенштерн*, его последнее заявление из рехаба
*признан Минюстом РФ иноагентом
При этом Костюшкин признался, что никогда не был обделён женским вниманием. Первая любовь у него случилась ещё во время учёбы в школе.
«В школе я был маленьким, совсем не занимался спортом. Помню, в школе мне понравилась девочка, она ответила мне взаимностью. Сейчас я думаю: «Что она во мне тогда нашла?». Помню, я подарил ей пластинку с лучшими песнями советской эстрады: Пугачевой, Боярского... Мы закрылись в комнате, сидели на кровати и слушали эти композиции», – вспоминает исполнитель хита «Женщина, я не танцую».Певец впервые поцеловался под песню Михаила Боярского. Во время звучания композиции он взял возлюбленную за руку.
«В этот момент испытал бурю эмоций. А уж когда она меня поцеловала в губы, то это был настоящий экстаз!», – откровенно поделился Стас.
Читайте также:
Заставил открыть рот: Стас Костюшкин сделал откровенное признание о насилии в детстве. Кто еще из звезд стал жертвой педофилов?
Распад «Чая вдвоем», измена первой жены и серьезная травма: драмы в жизни Стаса Костюшкина
Сделка с дьяволом, интервью Собчак и аресты имущества: как сейчас живет Моргенштерн*, его последнее заявление из рехаба
*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова