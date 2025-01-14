Распад «Чая вдвоем», измена первой жены и серьезная травма: драмы в жизни Стаса Костюшкина

Стас Костюшкин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Широкую известность Стас Костюшкин получил благодаря совместному творческому проекту с Денисом Клявером, но в 2012 году дуэт прекратил существование. С тех пор артист успел обзавестись парой десятков синглов и стать бизнесменом. До сих пор Костюшкин пользуется успехом у женщин, однако личная жизнь у певца сложилась не сразу.
О том, почему успешный дуэт распался, кто поддерживал Костюшкина в период кризиса и почему он дважды разводился — в материале «Радио 1».
Стас Костюшкин родился 20 августа 1971 года в Одессе в семье саксофониста и манекенщицы. Уже через год после рождения мальчика семья перебралась в Ленинград, где и прошли детство и юность будущего певца.
В роду Костюшкиных-Шульманов было множество талантливых личностей. Вот и мама Стаса мечтала о сыне, поющем на сцене театра Ла Скала. Но поначалу больших успехов Стас не показывал. По словам Костюшкина, он плохо учился и считался в классе изгоем.
Когда родители развелись, Костюшкин понял цену деньгам: чтобы заработать на жизнь, мама Надежда Аркадьевна торговала на рынке фруктами. При этом случались моменты, когда в доме было нечего есть. К сожалению, в детстве Костюшкина есть еще одна трагическая история. В восьмилетнем возрасте вместе с компанией сверстников Стас подвергся домогательствам. Насильника никто не искал, так как мальчики пообещали друг другу сохранить случившееся в тайне.
К подростковому возрасту Костюшкин развил в себе сразу несколько талантов: он ходил на секцию дзюдо, в театральный кружок, а также солировал в хоре. Стас обладал красивым оперным голосом, так что по совету подруги поступил в музыкальное училище. Однокурсницей артиста стала Анна Нетребко, которая, к слову, очень нравилась его маме. Однако с академическим вокалом у будущей звезды не сложилось.
После отчисления из вуза артист стал играть в детском музыкальном театре «Зазеркалье», где и произошло судьбоносное знакомство с Денисом Клявером. Однажды общая подруга привела на спектакль Дениса Клявера и сказала, что тот очень похож на Костюшкина. Поначалу молодые люди не были рады такому сравнению, но уже на второй встрече выяснилось: Денис поклонник отца Стаса, ну а Костюшкин — папы Клявера, Ильи Олейникова.
Когда они решили объединиться и создать свою группу, родители сыграли огромную роль в их становлении. Первым продюсером «Чая вдвоем» стал друг Михаила Костюшкина, автор проекта «Поп-механика» Сергей Курехин.
Группа выступала в клубах Петербурга, пока знаменитый шансонье Михаил Шуфутинский не позвал парней с собой на гастроли. Два года дуэт сотрудничал с Лаймой Вайкуле, благодаря чему научился превращать выступления в настоящее шоу. А потом настало время, когда треки «Чая вдвоем» «Я не забуду», «Ласковая моя…» и «24 часа» стали хитами, транслируемыми на телевидении и радио.
2012 год стал поворотным годом для артистов: с одной стороны, их хиты звучали из каждого утюга, с другой — концертная деятельность пришла в упадок. Для Клявера тот период был сложен вдвойне — из-за смерти отца от рака.
Момент, которого так боялись фанаты, настал: дуэт распался. И хотя пресса писала о страшной ссоре из-за конкуренции артистов за лидерство, повлиявшей на ход событий, Стас и Денис уверяли: просто «мальчики выросли» и решили реализоваться сольно.
Впервые Стас влюбился, когда ему было 17 лет. Интерес избранницы к нему быстро угас, но несмотря на это, пара сыграла свадьбу.
Второй брак стал бегством от первого: Костюшкин хотел доказать Марианне, что у него все хорошо. Танцовщица Ольга подарила Стасу сына Мартина, но когда мальчику было всего полтора года, исполнитель ушел из семьи. По словам Стаса, он ушел к женщине, которую любил.
Чемпионка мира по акробатике Юлия Клокова пришла на кастинг в подтанцовку «Чая вдвоем», и Костюшкин пропал: его безумно тянуло к этой 24-летней девушке. Вот только Юля, которая только пережила болезненный разрыв с бойфрендом, связываться с женатым 33-летним артистом не хотела. Сам Стас пытался забыть о Клоковой и даже намеревался уволить ее, однако через несколько месяцев понял, что симпатии взаимны.
Обоих мучило чувство вины, но спустя время Костюшкин понял, что хочет строить дальнейшую жизнь именно с Юлией. Через несколько месяцев Юлия приехала в Петербург в статусе девушки Стаса, познакомилась с его родными и сыном Мартином. Вскоре у пары появился сын Богдан, а в 2015-м — Мирон. Детей у влюбленных могло быть трое, если бы у Юлии не случился выкидыш. Супруги пережили и это горе, и финансовый кризис, но едва не развелись из-за вспыльчивости Костюшкина и частых ссор.
К счастью, проблемы остались позади, и теперь Юлия и Стас продолжают строить счастливую жизнь, а также мечтают о дочке.
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Трагедии детства
Стас Костюшкин родился 20 августа 1971 года в Одессе в семье саксофониста и манекенщицы. Уже через год после рождения мальчика семья перебралась в Ленинград, где и прошли детство и юность будущего певца.
В роду Костюшкиных-Шульманов было множество талантливых личностей. Вот и мама Стаса мечтала о сыне, поющем на сцене театра Ла Скала. Но поначалу больших успехов Стас не показывал. По словам Костюшкина, он плохо учился и считался в классе изгоем.
«Да я не мог учиться хорошо, потому что по ночам просыпался: папа пьяный приходил, были драки», — вспоминал исполнитель.
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Когда родители развелись, Костюшкин понял цену деньгам: чтобы заработать на жизнь, мама Надежда Аркадьевна торговала на рынке фруктами. При этом случались моменты, когда в доме было нечего есть. К сожалению, в детстве Костюшкина есть еще одна трагическая история. В восьмилетнем возрасте вместе с компанией сверстников Стас подвергся домогательствам. Насильника никто не искал, так как мальчики пообещали друг другу сохранить случившееся в тайне.
Опера и актерство
К подростковому возрасту Костюшкин развил в себе сразу несколько талантов: он ходил на секцию дзюдо, в театральный кружок, а также солировал в хоре. Стас обладал красивым оперным голосом, так что по совету подруги поступил в музыкальное училище. Однокурсницей артиста стала Анна Нетребко, которая, к слову, очень нравилась его маме. Однако с академическим вокалом у будущей звезды не сложилось.
Костюшкин не бросил дзюдо, и из-за постоянных лицевых травм у него сместилась носовая перегородка. Тембр голоса изменился, из него исчез звон, столь ценный для драматического баритона. В результате ко второму курсу из разряда самых перспективных вокалистов парень попал в список профнепригодных.
После отчисления из вуза артист стал играть в детском музыкальном театре «Зазеркалье», где и произошло судьбоносное знакомство с Денисом Клявером. Однажды общая подруга привела на спектакль Дениса Клявера и сказала, что тот очень похож на Костюшкина. Поначалу молодые люди не были рады такому сравнению, но уже на второй встрече выяснилось: Денис поклонник отца Стаса, ну а Костюшкин — папы Клявера, Ильи Олейникова.
Денис Клявер и Станислав Костюшкин (Фото: РИА Новости/Наталья Четверикова)
Когда они решили объединиться и создать свою группу, родители сыграли огромную роль в их становлении. Первым продюсером «Чая вдвоем» стал друг Михаила Костюшкина, автор проекта «Поп-механика» Сергей Курехин.
«Сергей первым поверил в нас и дал на запись первого альбома две с половиной тысячи долларов. Тогда это были огромные деньги. Потом уже отец Дениса Илья Львович Олейников вернул Сереже эту сумму и вложил в наш проект все свои сбережения — 84 тысячи долларов. Но тут дело даже не в деньгах. Самое главное, что Курехин — музыкант, которому мы безмерно доверяли, — поверил в нас, двух молодых оболтусов, и сказал, что мы талантливы», — отмечал Стас.
Группа выступала в клубах Петербурга, пока знаменитый шансонье Михаил Шуфутинский не позвал парней с собой на гастроли. Два года дуэт сотрудничал с Лаймой Вайкуле, благодаря чему научился превращать выступления в настоящее шоу. А потом настало время, когда треки «Чая вдвоем» «Я не забуду», «Ласковая моя…» и «24 часа» стали хитами, транслируемыми на телевидении и радио.
Почему распалась группа «Чай вдвоем»?
2012 год стал поворотным годом для артистов: с одной стороны, их хиты звучали из каждого утюга, с другой — концертная деятельность пришла в упадок. Для Клявера тот период был сложен вдвойне — из-за смерти отца от рака.
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Момент, которого так боялись фанаты, настал: дуэт распался. И хотя пресса писала о страшной ссоре из-за конкуренции артистов за лидерство, повлиявшей на ход событий, Стас и Денис уверяли: просто «мальчики выросли» и решили реализоваться сольно.
«Мы — близкие друзья и останемся ими навсегда, — говорил Стас Костюшкин 10 лет назад. — Просто на 40-м году жизни я решился начать все заново, с чистого листа. Я вообще не люблю оглядываться в прошлое: никогда не сижу в социальных сетях, не ностальгирую над старыми фото…» — пояснил Костюшкин.
Три брака
Впервые Стас влюбился, когда ему было 17 лет. Интерес избранницы к нему быстро угас, но несмотря на это, пара сыграла свадьбу.
«Марианна была актрисой, пианисткой, личностью творческой и очень эмоциональной. Не раз раздраженно кричала: «Ты неудачник!» Я надеялся, что дуэт «Чай Вдвоем» докажет ей: я в этой жизни чего-то да стою. Но Марианну ничто не могло убедить. Мы были вместе 15 лет, а потом она ушла к другому», — говорил певец.
Второй брак стал бегством от первого: Костюшкин хотел доказать Марианне, что у него все хорошо. Танцовщица Ольга подарила Стасу сына Мартина, но когда мальчику было всего полтора года, исполнитель ушел из семьи. По словам Стаса, он ушел к женщине, которую любил.
Чемпионка мира по акробатике Юлия Клокова пришла на кастинг в подтанцовку «Чая вдвоем», и Костюшкин пропал: его безумно тянуло к этой 24-летней девушке. Вот только Юля, которая только пережила болезненный разрыв с бойфрендом, связываться с женатым 33-летним артистом не хотела. Сам Стас пытался забыть о Клоковой и даже намеревался уволить ее, однако через несколько месяцев понял, что симпатии взаимны.
Певец Стас Костюшкин с женой Юлией и сыном Богданом (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
Обоих мучило чувство вины, но спустя время Костюшкин понял, что хочет строить дальнейшую жизнь именно с Юлией. Через несколько месяцев Юлия приехала в Петербург в статусе девушки Стаса, познакомилась с его родными и сыном Мартином. Вскоре у пары появился сын Богдан, а в 2015-м — Мирон. Детей у влюбленных могло быть трое, если бы у Юлии не случился выкидыш. Супруги пережили и это горе, и финансовый кризис, но едва не развелись из-за вспыльчивости Костюшкина и частых ссор.
К счастью, проблемы остались позади, и теперь Юлия и Стас продолжают строить счастливую жизнь, а также мечтают о дочке.
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Екатерина Коршунова