Распад «Чая вдвоем», измена первой жены и серьезная травма: драмы в жизни Стаса Костюшкина

Широкую известность Стас Костюшкин получил благодаря совместному творческому проекту с Денисом Клявером, но в 2012 году дуэт прекратил существование. С тех пор артист успел обзавестись парой десятков синглов и стать бизнесменом. До сих пор Костюшкин пользуется успехом у женщин, однако личная жизнь у певца сложилась не сразу.