«Когда продаешь свое тело, всегда есть риски»: Бородина об избитой в ОАЭ Ковальчук

Ксения Бородина (Фото: Instagram*/borodylia)
Телеведущая Ксения Бородина высказалась по просьбе поклонников об инциденте, который произошел с украинской моделью Марией Ковальчук в ОАЭ.
Девушка отдыхала на так называемой «вечеринке с шкйхами», где познакомилась с двумя мужчинами. Затем она позвонила маме, сказав, что будет ночевать у знакомых в Аль Башра. У Марии был растерянный голос, что встревожило мать. После Марию Ковальчук нашли на обочине в Дубае со сломанными руками, ногами и позвоночником. Сейчас пострадавшая в больнице и не может говорить, ее состояние критическое.
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«…Когда ты идешь в такую профессию и продаешь свое тело за деньги, всегда есть риски. Ты едешь домой к кому-то, сколько там будет человек и что там с тобой будут делать — никогда не угадаешь. Это всегда риск большой», — прокомментировала Бородина.Она добавила, что никто на свете не заслуживает избиения.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов