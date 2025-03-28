Поцелуй с Абдуловым, рак и измены мужа-миллионера: как живет звезда сериала «След» Ольга Копосова

Ольга Копосова (Фото: кадр из сериала «След»)
28 марта актрисе Ольге Копосовой исполняется 55 лет. Она обрела известность благодаря роли Галины Рогозиной в телесериале «След». На долю артистки выпало немало испытаний, но даже после нелегкой борьбы с раком она сохраняет бодрость духа и продолжает сниматься.
О том, как сейчас живет артистка и что известно о ее борьбе с онкологическим заболеванием — в материале «Радио 1».
Ольга Копосова родилась 28 марта 1970 года в Москве. Она росла вместе со своей сестрой-близняшкой, Анной. Девочки были похоже только внешне, как утверждает Ольга, ее сестра всегда была более замкнутой и не очень уверенной в себе — ей сильнее не хватало любви матери, которая посвятила себя карьере и мало времени проводила с дочерьми. В результате Анна ушла в монастырь, а Ольга решила стать актрисой, как и мечтала.
С детства Ольга увлекалась баскетболом и любила петь. Пыталась поступить в ВТУ им. Б. Щукина, но не прошла творческий конкурс, а в ГИТИС на музыкальное отделение ее не приняли из-за возраста. В результате Копосова поступила в Московский музыкальный колледж. При этом она снималась в эпизодических ролях и многому училась у актеров.
Дебют Ольги Копосовой в кино состоялся в 1989 году в картине «Я в полном порядке». После она снялась в драме «Закон» в роли наложницы Берии.
Актриса сыграла главные роли в лентах «Сумасшедшая любовь» и «Казино», а также второстепенные в картинах «Барханов и его телохранитель», «Женщин обижать не рекомендуется», «Курортный роман», Next, «В ритме танго» и «Счастливы вместе».
В 2007 году ее утвердили на главную роль в сериале «След», которую Копосова играет более 30 сезонов.
Ольга Копосова в 18 лет случайно попала на съемки фильма «Леди Макбет Мценского уезда». К ней на «Мосфильме» подошла помощница актера Александра Абдулова и предложила стать дублером актрисы Натальи Андрейченко, которая не могла сниматься во всех сценах из-за беременности.
Копосовой предложили принять участие в постельной сцене за гонорар в 40 рублей. В кадре ей пришлось быть полностью обнаженной.
После этой сцены актер в шутку заявил, что должен жениться на Копосовой.
В 1997 году Ольга Копосова вышла замуж за миллионера Владлена Горелика. В этом браке, который просуществовал десять лет, у пары родился сын Глеб. Проблемы начались, когда у Владлена начался кризис среднего возраста — накопилось недовольство бытом, появилась ревность к успеху Ольги в ее работе.
Проблемы со здоровьем у Ольги Копосовой начались в 2010 году, но из-за загруженности на работе она откладывала поход к больницу. Позднее у нее был диагностирован рак молочной железы. Артистка перенесла операцию и прошла курс химиотерапии, после которого у нее выпали волосы, брови и ресницы.
В тот момент, по заверению Копосовой, ее мировоззрение полностью изменилось. В период лечения ей удалось сохранить свою роль в «Следе». Ее поддерживали продюсеры сериала и ждали, когда она выздоровеет.
На сегодняшний день жизни актрисы ничего не угрожает. Ольга Копосова живет в Москве и продолжает сниматься в сериале «След».
Теперь она придерживается исключительно здорового образа жизни и регулярно занимается спортом. Копосова является противницей пластики и уверена, что на лице женщины должен читаться возраст.
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Детство и юность Ольги Копосовой
Ольга Копосова родилась 28 марта 1970 года в Москве. Она росла вместе со своей сестрой-близняшкой, Анной. Девочки были похоже только внешне, как утверждает Ольга, ее сестра всегда была более замкнутой и не очень уверенной в себе — ей сильнее не хватало любви матери, которая посвятила себя карьере и мало времени проводила с дочерьми. В результате Анна ушла в монастырь, а Ольга решила стать актрисой, как и мечтала.
С детства Ольга увлекалась баскетболом и любила петь. Пыталась поступить в ВТУ им. Б. Щукина, но не прошла творческий конкурс, а в ГИТИС на музыкальное отделение ее не приняли из-за возраста. В результате Копосова поступила в Московский музыкальный колледж. При этом она снималась в эпизодических ролях и многому училась у актеров.
Карьера Ольги Копосовой
Дебют Ольги Копосовой в кино состоялся в 1989 году в картине «Я в полном порядке». После она снялась в драме «Закон» в роли наложницы Берии.
Актриса сыграла главные роли в лентах «Сумасшедшая любовь» и «Казино», а также второстепенные в картинах «Барханов и его телохранитель», «Женщин обижать не рекомендуется», «Курортный роман», Next, «В ритме танго» и «Счастливы вместе».
В 2007 году ее утвердили на главную роль в сериале «След», которую Копосова играет более 30 сезонов.
Ольга Копосова и Владимир Ташлыков (Фото: Вконтакте @id9226004)
Что известно о постельной сцене Копосовой с Абдуловым
Ольга Копосова в 18 лет случайно попала на съемки фильма «Леди Макбет Мценского уезда». К ней на «Мосфильме» подошла помощница актера Александра Абдулова и предложила стать дублером актрисы Натальи Андрейченко, которая не могла сниматься во всех сценах из-за беременности.
Копосовой предложили принять участие в постельной сцене за гонорар в 40 рублей. В кадре ей пришлось быть полностью обнаженной.
«Всех выгнали, сказали раздеться догола. Ничего не было видно, все в полумраке-темноте. Мы там мотались-болтались. Потом Абдулов говорит, лежа на мне: "Я буду тебя целовать, сколько тебе лет?" Я говорю: "Восемнадцать". Он начинает целовать. Это было смешно, мы не сексом занимались, но поцеловал он меня в губы», — рассказала Ольга YouTube-каналу «PROжизнь».
После этой сцены актер в шутку заявил, что должен жениться на Копосовой.
Личная жизнь Ольги Копосовой
В 1997 году Ольга Копосова вышла замуж за миллионера Владлена Горелика. В этом браке, который просуществовал десять лет, у пары родился сын Глеб. Проблемы начались, когда у Владлена начался кризис среднего возраста — накопилось недовольство бытом, появилась ревность к успеху Ольги в ее работе.
«Он был надежным, решал проблемы, я чувствовала себя как за каменной стеной. И какие-то моменты неуважения стирались… Он словно соревновался со мной», — вспоминала актриса.
Ольга Копосова (Фото: Вконтакте @id9226004)
Однажды Копосова услышала разговор мужа по телефону: «Ну и что, что я с тобой переспал? У меня жена, семья», — грубо заявил Владлен любовнице. Простить предательства актриса не смогла и подала на развод.
Что известно о проблемах со здоровьем у Копосовой
Проблемы со здоровьем у Ольги Копосовой начались в 2010 году, но из-за загруженности на работе она откладывала поход к больницу. Позднее у нее был диагностирован рак молочной железы. Артистка перенесла операцию и прошла курс химиотерапии, после которого у нее выпали волосы, брови и ресницы.
«Был переломный момент в больнице, когда вдруг стало страшно ночью. Во-первых, больно: это очень большая операция — вырезают большую часть тела. Подумала, что я теперь какой-то Франкенштейн. Но потом был перелом, и я поняла, что я такая сильная стала почему-то», — делилась Ольга.
В тот момент, по заверению Копосовой, ее мировоззрение полностью изменилось. В период лечения ей удалось сохранить свою роль в «Следе». Ее поддерживали продюсеры сериала и ждали, когда она выздоровеет.
Чем сейчас занимается Ольга Копосова
На сегодняшний день жизни актрисы ничего не угрожает. Ольга Копосова живет в Москве и продолжает сниматься в сериале «След».
Теперь она придерживается исключительно здорового образа жизни и регулярно занимается спортом. Копосова является противницей пластики и уверена, что на лице женщины должен читаться возраст.
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Екатерина Коршунова