Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Поцелуй с Абдуловым, рак и измены мужа-миллионера: как живет звезда сериала «След» Ольга Копосова

Поцелуй с Абдуловым, рак и измены мужа-миллионера: как живет звезда сериала «След» Ольга Копосова

Ольга Копосова (Фото: кадр из сериала «След»)

Ольга Копосова (Фото: кадр из сериала «След»)

28 марта актрисе Ольге Копосовой исполняется 55 лет. Она обрела известность благодаря роли Галины Рогозиной в телесериале «След». На долю артистки выпало немало испытаний, но даже после нелегкой борьбы с раком она сохраняет бодрость духа и продолжает сниматься.
О том, как сейчас живет артистка и что известно о ее борьбе с онкологическим заболеванием — в материале «Радио 1».

Детство и юность Ольги Копосовой


Ольга Копосова родилась 28 марта 1970 года в Москве. Она росла вместе со своей сестрой-близняшкой, Анной. Девочки были похоже только внешне, как утверждает Ольга, ее сестра всегда была более замкнутой и не очень уверенной в себе — ей сильнее не хватало любви матери, которая посвятила себя карьере и мало времени проводила с дочерьми. В результате Анна ушла в монастырь, а Ольга решила стать актрисой, как и мечтала.

С детства Ольга увлекалась баскетболом и любила петь. Пыталась поступить в ВТУ им. Б. Щукина, но не прошла творческий конкурс, а в ГИТИС на музыкальное отделение ее не приняли из-за возраста. В результате Копосова поступила в Московский музыкальный колледж. При этом она снималась в эпизодических ролях и многому училась у актеров.

Карьера Ольги Копосовой


Дебют Ольги Копосовой в кино состоялся в 1989 году в картине «Я в полном порядке». После она снялась в драме «Закон» в роли наложницы Берии.

Актриса сыграла главные роли в лентах «Сумасшедшая любовь» и «Казино», а также второстепенные в картинах «Барханов и его телохранитель», «Женщин обижать не рекомендуется», «Курортный роман», Next, «В ритме танго» и «Счастливы вместе».

В 2007 году ее утвердили на главную роль в сериале «След», которую Копосова играет более 30 сезонов.

Ольга Копосова и Владимир Ташлыков (Фото: Вконтакте @id9226004)

Что известно о постельной сцене Копосовой с Абдуловым


Ольга Копосова в 18 лет случайно попала на съемки фильма «Леди Макбет Мценского уезда». К ней на «Мосфильме» подошла помощница актера Александра Абдулова и предложила стать дублером актрисы Натальи Андрейченко, которая не могла сниматься во всех сценах из-за беременности.

Копосовой предложили принять участие в постельной сцене за гонорар в 40 рублей. В кадре ей пришлось быть полностью обнаженной.

«Всех выгнали, сказали раздеться догола. Ничего не было видно, все в полумраке-темноте. Мы там мотались-болтались. Потом Абдулов говорит, лежа на мне: "Я буду тебя целовать, сколько тебе лет?" Я говорю: "Восемнадцать". Он начинает целовать. Это было смешно, мы не сексом занимались, но поцеловал он меня в губы», — рассказала Ольга YouTube-каналу «PROжизнь».

После этой сцены актер в шутку заявил, что должен жениться на Копосовой.

Личная жизнь Ольги Копосовой


В 1997 году Ольга Копосова вышла замуж за миллионера Владлена Горелика. В этом браке, который просуществовал десять лет, у пары родился сын Глеб. Проблемы начались, когда у Владлена начался кризис среднего возраста — накопилось недовольство бытом, появилась ревность к успеху Ольги в ее работе.

«Он был надежным, решал проблемы, я чувствовала себя как за каменной стеной. И какие-то моменты неуважения стирались… Он словно соревновался со мной», — вспоминала актриса.

Ольга Копосова (Фото: Вконтакте @id9226004)

Однажды Копосова услышала разговор мужа по телефону: «Ну и что, что я с тобой переспал? У меня жена, семья», — грубо заявил Владлен любовнице. Простить предательства актриса не смогла и подала на развод.

Что известно о проблемах со здоровьем у Копосовой


Проблемы со здоровьем у Ольги Копосовой начались в 2010 году, но из-за загруженности на работе она откладывала поход к больницу. Позднее у нее был диагностирован рак молочной железы. Артистка перенесла операцию и прошла курс химиотерапии, после которого у нее выпали волосы, брови и ресницы.

«Был переломный момент в больнице, когда вдруг стало страшно ночью. Во-первых, больно: это очень большая операция — вырезают большую часть тела. Подумала, что я теперь какой-то Франкенштейн. Но потом был перелом, и я поняла, что я такая сильная стала почему-то», — делилась Ольга.

В тот момент, по заверению Копосовой, ее мировоззрение полностью изменилось. В период лечения ей удалось сохранить свою роль в «Следе». Ее поддерживали продюсеры сериала и ждали, когда она выздоровеет.

Чем сейчас занимается Ольга Копосова


На сегодняшний день жизни актрисы ничего не угрожает. Ольга Копосова живет в Москве и продолжает сниматься в сериале «След».

Теперь она придерживается исключительно здорового образа жизни и регулярно занимается спортом. Копосова является противницей пластики и уверена, что на лице женщины должен читаться возраст.

Читайте также:

«Уберите со сцены эту гулящую»: Как измена жены сделала Смоктуновского звездой

Сын Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 млн рублей за испорченное детство

Тимати и Валентина Иванова ожидают первенца
#кино
#операция
#семья
#актёр
#жизнь
#колледж
#вконтакте
#возраст
#любовь
#женщины
#развод
#актриса
#съёмки
#рак
#карьера
#сын
«Заблокировал во всех мессенджерах»: Прилучный не дает Муцениеце общаться с сыном
Прилучный нанял охрану, которая не дает Муцениеце общаться с сыном
28 марта 2025, 11:52

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Instagram*/bugevuge)

Актер Павел Прилучный нанял охрану, которая не позволяет его экс-возлюбленной Агате Муцениеце общаться с их сыном Тимофеем. Об этом заявила журналистам адвокат знаменитости.
«Он окружил его охраной, которая чинит физические препятствия в общении, сменил номер телефона, заблокировал Тимофея во всех возможных мессенджерах (…) Мы обращаемся к Павлу Валерьевичу с предложением быть более человечным к своему собственному ребенку», — сказала защитник.
Адвокат добавила, что такого рода действия со стороны Прилучного причиняют ребенку колоссальный вред, а также не соответствуют его интересам. История продолжается уже на протяжении восьми месяцев, заключила юрист.

Читайте также:

«Страх, который реализовался»: младшая дочь Хилькевич перестала узнавать ее

Слабость, сонный паралич, кошмары: муж Ирины Пинчук страдает в одиночестве после того, как поймался на изменах

«С возвращением»: актриса Меган Фокс стала мамой в четвертый раз, кадры малышки выложил отец

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#семья
#отношения
#шоу-бизнес
#дети
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Страх, который реализовался»: младшая дочь Хилькевич перестала узнавать ее
Анну Хилькевич перестала узнавать младшая дочь
28 марта 2025, 11:35

Анна Хилькевич (Фото: Telegram @khilkevich_anna)

Анна Хилькевич вынуждена была отправиться в длительную командировку, а когда приехала, младшая шестимесячная дочка ее не узнала.
Хилькевич заявила, что реализовался ее страх. В длительную поездку актриса не смогла взять детей, несмотря на все свое желание.

«Я знала, что старшие дети шести и девяти лет спокойно могут это перенести, но как отреагирует на мое отсутствие самая маленькая, я с трудом могла представить. Меня обнадеживало то, что дома остаются девочки старшие, мама моя, няня — то есть круг лиц тот же самый, просто минус мама и папа», — рассказала Хилькевич подписчикам в Telegram-канале.

Она уточнила, что во время своего отсутствия она была на связи с мамой и думала, что все в порядке. По возвращении домой артистка была неприятно удивлена, когда младшая дочь ее не узнала.

Читайте также:

«Хотим в тёплую страну!» Анна Хилькевич недовольна отпуском в Объединённых Арабских Эмиратах

«Не понимаем, почему»: Хилькевич о проблемах со здоровьем у своих детей

«Тебе осталось полгода»: Анна Хилькевич рассказала о заключении своего врача
#дети
#страх
#актриса
#дома
#telegram
#мама
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ночами ревела под лестницей»: Седокова о своей жизни после смерти Яниса Тиммы
Седокова рассказала о своей жизни после смерти Яниса Тиммы
28 марта 2025, 11:33

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

Певица Анна Седокова тяжело переживала уход из жизни своего возлюбленного Яниса Тиммы, но опорой для нее, по ее словам, стал маленький сын Гектор.
«Я просто не помню, как я выживала эти дни, эти месяцы. Наш маленький сын стал опорой, ночами ревела под лестницей», — поделилась исполнительница в соцсетях.

В настоящее время Седокова потихоньку возвращается к активной жизни и даже выдает новые композиции. Бьюти-обозреватели уже оценили текст песни, назвав его жизнеутверждающим.

«Как бы ни было больно, как бы ни было сложно, надо встать, подняться, надо жить, поверь», — спела Седокова.

Баскетболист Янис Тимма ушел из жизни в декабре прошлого года. Мужчина не смог смириться с уходом от него певицы.

Читайте также:

«Мне не стыдно за то, как я выгляжу»: невеста Павла Деревянко о скандале с интимным видео

«Уберите со сцены эту гулящую»: Как измена жены сделала Смоктуновского звездой

Серьезное ДТП, измены и истинная любовь: чем может удивить актер из «Папиных дочек» Александр Самойленко?

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#певица
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мне не стыдно за то, как я выгляжу»: невеста Павла Деревянко о скандале с интимным видео
Невеста Павла Деревянко Зоя Фуць высказалась об утечке интимного видео
28 марта 2025, 11:16

Зоя Фуць (Фото: Instagram*/zoi.futs)

Невеста актера Павла Деревянко Зоя Фуць прокомментировала скандал с утекшим в сеть интимным видео. Речь идет о кадрах, где девушка находится в постели топлес. По ее словам, она ничего не стыдится.
«…Хочу сказать, что мне не стыдно, ни за то, как я выгляжу, ни за то, что говорю, повезло Павлу. У меня одна просьба, не присылайте мне видео, которое я сама же сняла и скриншоты моей прекрасной груди, я вижу ее каждый день. Давайте посмотрим и забудем», — написала Зоя Фуць.
Павел Деревянко назвал возлюбленную самой лучшей, поставив эмодзи-сердечко. Подписчики тоже поддержали девушку, написав теплые слова и призывая не расстраиваться по поводу произошедшего.

Читайте также:

Сын Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 млн рублей за испорченное детство

Тимати и Валентина Иванова ожидают первенца

«Не хочу судиться»: Виталий Милонов извинился перед Марией Погребняк за свои слова

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Уберите со сцены эту гулящую»: Как измена жены сделала Смоктуновского звездой
28 марта 2025, 10:12

Иннокентий Смоктуновский (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Иннокентий Смоктуновский — один из самых ярких представителей советского театра и кино. Его карьера была насыщена запоминающимися ролями и признанием зрителей.
Однако за этим успехом стоит личная трагедия и неудачный первый брак, о которых знают далеко не все. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Предательство, которое изменило жизнь

Первой супругой Смоктуновского стала его коллега Римма Быкова. Вместе они работали в театре Сталинграда, но талант Иннокентия оставался незамеченным как публикой, так и коллегами. Всё изменилось, когда артист узнал о неверности жены — она изменяла ему с театральным художником Виктором Лесковым. Эта новость стала для Смоктуновского настоящим ударом.

На одной из репетиций, не в силах сдержать эмоции, он устроил скандал.

«Уберите со сцены эту гулящую!» — кричал он, увидев свою предательницу на сцене.

Этот момент стал поворотным в его жизни.

Путь к успеху через Москву

После скандала Смоктуновский подал заявление об увольнении и отправился в Москву в поисках новой жизни. Первые месяцы в столице были непростыми — артист долго не мог найти работу. Однако судьба улыбнулась ему, когда он попал в театр Ленинского комсомола.

Фото: iStock/Andrey Rykov

Встреча с судьбой

В Москве Иннокентий встретил Суламифь Кушнир, руководительницу пошивочного цеха, которая сразу привлекла его внимание. Их отношения быстро развивались, и вскоре Смоктуновский сделал ей предложение.

Успех благодаря поддержке

Суламифь стала настоящей опорой для своего мужа. Она обратилась к руководителю «Мосфильма» Ивану Пырьеву, что открыло новые горизонты для Смоктуновского. После премьеры его первой картины успех пришел к нему стремительно. С тех пор слава артиста только росла, а все достижения он всегда приписывал своей жене.

Таким образом, личная трагедия и предательство стали катализаторами для Смоктуновского на пути к вершинам карьеры.

Читайте также:

Сын Сергея Зверева планирует отсудить у отца 25 млн рублей за испорченное детство

Тимати и Валентина Иванова ожидают первенца

Слабость, сонный паралич, кошмары: муж Ирины Пинчук страдает в одиночестве после того, как поймался на изменах
#театр
#брак
#отношения
#артист
#эмоции
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате