«Когда-то я буду доволен»: выпускник «Фабрики звезд» Антон Зацепин признался, что хотел бы зарабатывать больше денег

Анастасия Чернобровина — телеведущая, которая уже более 20 лет начинает утро миллионов россиян в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия 1». 10 апреля ей исполняется 48 лет. Как сегодня живёт популярная журналистка и что известно о ее личной жизни, расскажет «Радио 1».