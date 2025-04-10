«Когда-то я буду доволен»: выпускник «Фабрики звезд» Антон Зацепин признался, что хотел бы зарабатывать больше денег

Антон Зацепин (Фото: Инстаграм* @antonzatsepin.official)
Выпускник музыкального проекта «Фабрика звезд» Антон Зацепин рассказал о своем заработке. Певец заявил, что хотел бы получать больше денег. Он поведал об этом в беседе с Леди Mail.
У Зацепина есть несколько источников дохода. Он играет в кино, выходит на сцену театра и преподает.
Зацепин пояснил, что все же не может утверждать, что доволен своим финансовым положением. Он желает большего.
Артист обратил внимание, что ранее лишь пел на сцене, а когда выступлений не было, то испытывал стресс из-за этого.
Еще Зацепин отметил, что в настоящее время считает себя в первую очередь актером.
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«Я сам себе менеджер: снялся в кино, получил гонорар, записал на эти деньги новую песню. Мне нравится сегодняшнее мое положение — я имею возможность заниматься тем, что мне нравится и не делать того, чего не хочу. Интересен мне проект — снимаюсь в нем, не интересен — не снимаюсь», — признался артист.
Зацепин пояснил, что все же не может утверждать, что доволен своим финансовым положением. Он желает большего.
«Я еще и половины не заработал того, что должен иметь мужчина к моему возрасту. Но благодаря тому, что я много чем занимаюсь, заработки мои растут и, надеюсь, когда-то я буду доволен их размером», — добавил исполнитель.
Артист обратил внимание, что ранее лишь пел на сцене, а когда выступлений не было, то испытывал стресс из-за этого.
Еще Зацепин отметил, что в настоящее время считает себя в первую очередь актером.
«Съемки в кино и игра в театре для меня сейчас в приоритете», — поделился артист.
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Ольга Енгалычева