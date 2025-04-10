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Друг Степаненко поделился, чем сейчас занимается пропавшая из инфополя юмористка

Куплетист Вашуков рассказал, что юмористка Степаненко переехала в США
Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков)

Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков)

Друг Елены Степаненко, куплетист Михаил Вашуков рассказал, чем сейчас занимается ушедшая в тень заслуженная артистка РФ. Его процитировало издание «Абзац».
В 2018 году артистка развелась с Евгением Петросяном. Шоу Степаненко на канале «Россия» закрыли еще в 2020-м из-за плохих рейтингов, а с 2021-го она практически перестала появляться на сцене.

В феврале 2025 года юмористка обратилась в Федеральную налоговую службу для закрытия юрлица — через него она проводила доходы от выступлений и организовывала концерты.

Как признался Вашуков, ему непонятно, почему экс-супруга Петросяна стала вести скрытый образ жизни.

«Она уже давно уехала в США и иногда приезжает в Москву. Это все, что я могу на сегодня рассказать о ней, к сожалению», — обратил внимание друг Степаненко.

Ранее Маша Малиновская жёстко раскритиковала звезду мистического шоу Лину Джебисашвили.

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#шоу
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«Утешение нашла в бутылке»: Оганесян беспокоится о ребёнке из-за пьянства Саши Черно
Иосиф Оганесян снова обвинил мать своего ребёнка Сашу Черно в алкоголизме
10 апреля 2025, 11:36

Иосиф Оганесян и Саша Черно (Кадр из программы «Пусть говорят»: Телеграм @sasha_cherno93)

Бывшие участники скандального проекта Дом-2 Иосиф Оганесян и Саша Черно после громкого развода продолжают делить своего общего сына и обвинять друг друга во всех смертных грехах. Причём мужчина упирает на беспробудное пьянство экс-супруги, а та, в свою очередь, недавно заявила, что Иосиф — вовсе не отец ребёнка.
Мальчик действительно мало похож на своего пока ещё папу — знойного, но романтичного армянина. Сам же Оганесян уверен, что он является настоящим отцом мальчика и собирается лишить «недостойную мамашу» родительских прав. Он уверен, что Сашу больше интересуют разные алкогольные развлечения, чем судьба собственного сына.

«Саша очень много пьет. Выпивает ли, когда остается с ребенком? Бывало такое, да, что самое ужасное. Поэтому я и боюсь оставлять сына. Она может отдать его няне и пойти отдыхать, а мне сказать: „Я дома, все хорошо“, — хотя на самом деле это не так», — рассказал Иосиф во время эфира на YouTube-канале «Психолог Евгения Кичкина».

Стефан и Иосиф Оганесян (Кадр из программы «Пусть говорят»: Телеграм @sasha_cherno93)

Сейчас четырёхлетний Стефан много времени проводит с отцом. Минувшей осенью у мальчика случился приступ эпилепсии — он две недели провел в реанимации. Переживая за ребенка, Оганесян принял решение полностью посвятить себя родительским заботам.

«Какие обстоятельства заставляют меня проводить больше времени с сыном? Обстоятельство только одно — мать им не занимается. Как я понял, она просто не может принять, что у ребенка есть сложности со здоровьем. Она не знает, как с этим бороться, поэтому убегает из дома и ищет утешения в бутылке», — делился откровениями экс-звезда «Дома-2».

Оганесян также подчеркнул, что он сейчас нормально зарабатывает — около 150 тысяч в месяц. Ему хватает этих денег на себя, на съёмное жильё и на сына. В заключение Иосиф заверил, что он намерен до конца бороться за то, чтобы мальчик постоянно жил только с ним, его отцом.

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Эмин Агаларов приехал к бывшей жене в день рождения дочери
10 апреля 2025, 11:23

Эмин Агаларов с семьёй (фото: Instagram* @leyla999)

Лейла Алиева опубликовала семейные кадры в особенный день. На фото присутствовал и бывший муж многодетной матери, с которым они остались друзьями.
Старшей дочери певца Эмина Агаларова накануне исполнилось 11 лет. Исполнитель отпраздновал это событие вместе с бывшей супругой. Алиева собрала на торжестве самых близких, в том числе экс-мужа, с которым сохранила хорошие семейные отношения.

Вечеринка по случаю дня рождения Амины была организована в стиле сказки «Алиса в стране чудес». На опубликованных кадрах дочь звезды предстала в голубом платье с белым фартуком, как у героини произведения Льюиса Кэррола.

На другой фотографии Эмин обнимает 16-летних сыновей – близнецов Али и Микаила. Мальчики повзрослели и уже скоро обгонят отца по росту.

Амина появилась в семье уже после развода супругов. Алиева удочерила девочку, но для Агаларова она стала по-настоящему родной.

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*запрещён в РФ
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#день рождения
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«Вечером тошнило и рвало»: Вика Цыганова рассказала о посещении концерта Леонтьева
Певица Вика Цыганова рассказала о плохих впечатлениях от концерта Леонтьева
10 апреля 2025, 10:55

Виктория (Вика) Цыганова (Фото: Телеграм @vika_tsyganova63)

Певица и общественница Вика Цыганова (при рождении — Виктория Жукова. — Прим. ред.) никогда не жалела резких слов в адрес коллег-артистов, которые ей по разным причинам активно не нравятся. На этот раз ей досталось Льву Лещенко и Валерию Леонтьеву.
В разговоре с ведущим программы «Откройте, Давид!» 62-летняя актриса, певица, композитор и модельер сказала, что была крайне разочарована выступлением звезды советской и российской эстрады. Её возмутило то, как вёл себя 76-летний исполнитель хитов про светофор, солнечные дни, дельтаплан и других песен разных лет и даже эпох. Цыганова убеждена: артист в первую очередь должен держать себя соответственно возрасту, так как является публичным человеком, на него, что называется, люди смотрят.

«Вот я пришла на концерт суперзвезды, и меня потом рвало полвечера, потому что моя тонкая структура, так сказать, нервная, не перенесла то, что я увидела. Меня Вадик (муж) потом отругал и не велел больше ходить "на этого Леонтьева". Мне было очень плохо. Причем человек ничего плохого не сделал, но так вел себя… раздевался», — вспоминала артистка.

С Лещенко Вика не была так сурова. Она назвала его просто самым заурядным и обычным певцом, отметив, правда, что композицию «День Победы» тому исполнять не следовало.

«Это моя песня! Может быть, потому что моя фамилия Жукова — по деду, по отцу. Может быть, потому что отец Георгий, может, потому что я Виктория. Но я эту песню чувствую каждой клеточкой своей души. "День Победы" я лучше всех пою. И уж конечно лучше Лещенко», — заключила Вика Цыганова.

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«Ты родишь дебила из-за моей пьяной крови!»: аборт от алкоголика и измены мужа. Как живет звезда «Миража» Маргарита Суханкина
10 апреля 2025, 10:48

Маргарита Суханкина (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В 80-е её голос звучал из многих магнитофонов. Маргарита Суханкина — солистка легендарного «Миража». Она скрывала ото всех личную драму, которая происходила в жизни. Подробнее — в материале «Радио 1».

Юность и талант

Родилась Маргарита 10 апреля 1964 года. Её семья была склонна к точным наукам, но она сама уже с четырех лет проявляла способности к музыке. Это заметила воспитательница в детском саду и девочку отвели в музыкальную школу. Уже в 1975 году, благодаря голосу, девочка попала на Всесоюзное радио, начала гастроли по СССР, а потом за границей. Юность Маргариты была яркой: Участие в конкурсах, первые выступления, взлеты и падения.


Иностранный брак

Студентка консерватории отправилась на стажировку в Германию. Тогда Суханкиной было 24 года. Там она встретила бизнесмена из Хорватии по имени Антун Маруна. Роман был стремителен. Пара обвенчалась в католической церкви в Югославии. Девушка взяла фамилию мужа. Счастливая семейная жизнь длилась недолго. Муж потребовал, чтобы Маргарита отказалась от выступлений и отдала себя быту. Но она не могла бросить сцену. Брак распался через два года, когда вернувшись с гастролей Маргарита застала мужа с другой женщиной. Но после развода девушка не стала менять фамилию, и на то были свои причины.

За весь «Мираж»

К этому моменту Маргарита Марун была ведущей солисткой Большого театра, а за сценой она записала десятки хитов для группы «Мираж». Девушка не хотела ставить своё имя рядом с популярными песнями, потому что боялась, что это может помешать оперной карьере. Под фонограмму артистки на сцену выходили такие как Татьяна Овсиенко, Наталья Ветлицкая и Ирина Салтыкова.

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«Если он младше, это не будет красным флагом»: Алсу назвала приемлемую разницу с мужчиной

Второй и третий брак

Маргарита все еще пыталась устроить свою личную жизнь. Избранником певицы стал композитор Александр, музыкант Большого театра. Маргарита вверила, что сможет вытащить творческого человека из алкогольной зависимости, но ошиблась. Когда она забеременела муж сказал:

«Ты родишь дебила из-за моей пьяной крови!»

Мужчина избивал Маргариту и под его гнётом она согласилась на аборт на позднем сроке. Через несколько месяцев она снова забеременела, но на восьмом месяце ребёнок погиб из-за инфекции, которая была связана с прошлым абортов. Суханкина решает не сдаваться и искать своё счастье. Концертмейстер из Большого театра, оказался «маменькиным сынком». Он хотел, чтобы Маргарита переехала в дом к его маме и была рядом с ним.

Последний союз

Маргарита встретила отставного военного инженера. Сначала он не принимал творческую карьеру своей избранницы, но вскоре смирился с этим. Но разногласия, ссоры и недопонимания привели пару к очередному разрыву. Но измена мужа была последней точкой.

Возвращение в «Мираж»

В начале 2000-х Андрей Литягин, основатель группы, решил возродить ее уже с настоящим голосом, с Маргаритой. Первый альбом вышел в 2004 году. Маргарита — солистка.

Маргарита Суханкина (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Свои дети

Девушка всегда хотела стать матерью. Из-за здоровья врачи запретили ей рожать, поэтому она решила усыновить детей. В 2013 году она взяла сразу двоих: четырехлетнего мальчика Сергея и трехлетнюю девочку Леру. Этот процесс был тяжелым. Дети из неблагополучных семей требовали много внимания и любви. Маргарита тратила очень много сил на их воспитания, помогая привыкнуть к новой семье и дому.

Биологические родители хотели отобрать детей в 2014 году. Ситуация попала в СМИ. Вскрылись подробности жизни пары. Отец провел в тюрьме годы, имея пять судимостей, мать лишена прав на детей. Но все закончилось победой Маргариты.

Всплеск популярности и новая жизнь

Новая волна популярности пришла к женщине после сериала «Слово пацана». Режиссер включил в работу песни известной группы: «Музыка нас связала», «Новый герой», «Снова вместе» и «Я не шучу». Маргарита говорила, что очень гордится этим. На сегодняшний день Маргарита Суханкина продолжает творческую карьеру: сольные концерты, телевизионные проекты, интервью.

Артистка сбросила вес со 100 до 70 килограммов, занялась спортом и изменила имидж. Она прошла через много трудностей, но осталась непоколебима.

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#музыка
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#брак
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«Это аморально»: Маша Малиновская резко раскритиковала участницу «Битвы экстрасенсов» Лину Джебисашвили
Маша Малиновская раскритиковала участницу «Битвы экстрасенсов» Лину Джебисашвили
10 апреля 2025, 10:44

Маша Малиновская и Лина Джебисашвили (фото: Telegram @ILoveMashaMalinovskaya и ВКонтакте @sulebilina)

Маша Малиновская жёстко раскритиковала звезду мистического шоу Лину Джебисашвили. Телеведущая считает всех экстрасенсов шарлатанами.
44-летняя Малиновская недолго продержалась в шоу «Сокровища императора». Но уже успела поругаться с напарницей и соперниками. На проекте она также заявила, что не верит к экстрасенсорику и считает, что ясновидящие обманывают людей. Это был удар по одной из участниц – Лине Джебисашвили, участнице шоу «Новая битва экстрасенсов».

В шоу Александра Арзанова «Все реалити» телеведущая вновь высказала своё мнение, заявив, что экстрасенсы – это шарлатаны, которые наживаются на людях, готовых отдать последнее, что у них есть.

«Это аморально. Такие люди, как Лина... это бесчеловечно. Это мошенники», – заявила Малиновская.
Телеведущая добавила, что, если бы существовали люди, способные заглядывать в будущее и читать мысли, то на свете было бы много миллионеров, выигравших лотереи.

Арзанов напомнил собеседнице, что на шоу Джебисашвили заявила, что и сама борется с экстрасенсами-шарлатанами. Однако это не переубедило Малиновскую.

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