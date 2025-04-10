Друг Степаненко поделился, чем сейчас занимается пропавшая из инфополя юмористка

Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков)
Друг Елены Степаненко, куплетист Михаил Вашуков рассказал, чем сейчас занимается ушедшая в тень заслуженная артистка РФ. Его процитировало издание «Абзац».
В 2018 году артистка развелась с Евгением Петросяном. Шоу Степаненко на канале «Россия» закрыли еще в 2020-м из-за плохих рейтингов, а с 2021-го она практически перестала появляться на сцене.
В феврале 2025 года юмористка обратилась в Федеральную налоговую службу для закрытия юрлица — через него она проводила доходы от выступлений и организовывала концерты.
Как признался Вашуков, ему непонятно, почему экс-супруга Петросяна стала вести скрытый образ жизни.
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В феврале 2025 года юмористка обратилась в Федеральную налоговую службу для закрытия юрлица — через него она проводила доходы от выступлений и организовывала концерты.
Как признался Вашуков, ему непонятно, почему экс-супруга Петросяна стала вести скрытый образ жизни.
«Она уже давно уехала в США и иногда приезжает в Москву. Это все, что я могу на сегодня рассказать о ней, к сожалению», — обратил внимание друг Степаненко.
Ранее Маша Малиновская жёстко раскритиковала звезду мистического шоу Лину Джебисашвили.
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Ольга Енгалычева