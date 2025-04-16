«Никогда с ними не сравнюсь»: друг Паши Техника о его отношении к Цою и Высоцкому

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)
Рэпер Паша Техник уважал творчество таких мэтров, как Владимир Высоцкий и Виктор Цой, рассказал aif.ru друг Техника Лука Сафронов-Затравкин.
«Я спрашивал у него: что ты думаешь про Цоя, про Высоцкого? Он говорил: «Я никогда с ними не сравнюсь», — прокомментировал собеседник.Лука Сафронов-Затравкин добавил, что Техник ездил к стене Виктора Цоя в арт-кластере в Петербурге. Друг почившего рэп-исполнителя уточнил, что была еще одна — на гараже, которую потом закрасили.
О том, что поклонники Паши Техника разрисовали стену Цоя на Арбате в Москве, сообщалось 12 апреля. Некоторые посчитали такой поступок вандализмом. Паша Техник скончался в 40 лет в результате септического шока и полиорганной недостаточности 4 апреля.
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