Константин Ивлев снова свободен: шеф-повар расстался с молодой женой Валерией
Известный шеф-повар Константин Ивлев расстался со своей молодой женой Валерией, которая младше его на 19 лет. Об этом сообщает StarHit.
Ради неё он когда-то ушёл из первой семьи, несмотря на резкую критику бывшей супруги, называвшей Валерию не иначе как «эскортницей из Тамани». У пары родилась дочь, и, как утверждают источники, разошлись они мирно.
Однако, несмотря на внешнее спокойствие, ситуация может перерасти в очередной скандал — особенно на фоне давнего конфликта Ивлева с первой женой из-за многомиллионной задолженности по алиментам. Сейчас шеф-повар через суд пытается уменьшить сумму выплат.
Впрочем, Константин, известный своим харизматичным образом, вряд ли задержится в статусе холостяка надолго. Инсайдеры уже шепчут, что в его жизни, возможно, появилась новая возлюбленная.
