Достижения.рф

Константин Ивлев снова свободен: шеф-повар расстался с молодой женой Валерией

Шеф-повар Ивлев расстался с молодой женой, с которой ушёл из семьи
Константин Ивлев (Фото: Instagram* / @ivlevchef)

Известный шеф-повар Константин Ивлев расстался со своей молодой женой Валерией, которая младше его на 19 лет. Об этом сообщает StarHit.



Ради неё он когда-то ушёл из первой семьи, несмотря на резкую критику бывшей супруги, называвшей Валерию не иначе как «эскортницей из Тамани». У пары родилась дочь, и, как утверждают источники, разошлись они мирно.

Однако, несмотря на внешнее спокойствие, ситуация может перерасти в очередной скандал — особенно на фоне давнего конфликта Ивлева с первой женой из-за многомиллионной задолженности по алиментам. Сейчас шеф-повар через суд пытается уменьшить сумму выплат.

Впрочем, Константин, известный своим харизматичным образом, вряд ли задержится в статусе холостяка надолго. Инсайдеры уже шепчут, что в его жизни, возможно, появилась новая возлюбленная.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0