Константин Ивлев снова свободен: шеф-повар расстался с молодой женой Валерией

05 октября 2025, 22:02

Шеф-повар Ивлев расстался с молодой женой, с которой ушёл из семьи

Константин Ивлев (Фото: Instagram* / @ivlevchef)

Известный шеф-повар Константин Ивлев расстался со своей молодой женой Валерией, которая младше его на 19 лет. Об этом сообщает StarHit.